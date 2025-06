NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Fuchs SE beim Kursziel von 58 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung das Wachstumsmodell des Schmierstoffherstellers sowie den robusten Barmittelumschlag und die disziplinierte Mittelverwendung. Insgesamt sieht er Fuchs gut dastehen für eine Outperformance der Aktien./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 19:00 / ET





ISIN: DE000A3E5D64

