Zur Wochenmitte hat die Rally am deutschen Aktienmarkt an Schwung verloren. Nach starken Vortagsgewinnen geriet der DAX am Donnerstag etwas unter Druck. Obwohl die Waffenruhe im Nahen Osten anhielt, konnten die positiven Vorgaben der Wall Street hierzulande nicht für Rückenwind sorgen. Nach einer langen Durststrecke hat der Technologieindex Nasdaq 100 ein neues Rekordhoch erreicht, während ...

