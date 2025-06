Weicht die EU den Digital Markets Act auf, um US-Techriesen zu schonen? Startup-Verbände schlagen Alarm - und richten einen deutlichen Appell an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Europas Start-up-Branche fürchtet, dass die EU zentrales Digitalrecht aufweichen könnte, um den USA im laufenden Zollstreit entgegenzukommen. In einem Brief an die EU-Kommission warnen Digitalverbände vor möglichen Kompromissen beim Digital Markets Act (DMA), ...

