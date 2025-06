Berlin (ots) -- Festival, Camping-Wochenende, Wanderurlaub: Gaskartuschen liefern die Energie für viele beliebte Freizeitaktivitäten im Sommer.- Kaffee und Pasta kochen oder Getränke kühlen: So lange reicht die Kartusche.- Was es bei Lagerung, Transport und Recycling zu beachten gibt, erklärt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).Jetzt ist die Zeit, den Sommer zu feiern: beim Festival, beim gemeinsamen Wandern in den Bergen oder einem Camping-Wochenende am See. Die Energie zum Kochen, Grillen und Kühlen für unterwegs liefern Gaskartuschen. "Mit den praktischen Reisebegleitern haben Outdoor-Fans ihre Energiequelle immer dabei - ortsunabhängig und egal für welche Freizeitaktivität", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG). Damit beim sommerlichen Outdoor-Abenteuer alles nach Plan verläuft, gehören diese vier Fakten zu Gaskartuschen mit ins Reisegepäck.Hitzeschutz - auch für die GaskartuscheGaskartuschen sollten, insbesondere bei sommerlichen Temperaturen, nicht im Auto oder Wohnmobil gelagert werden. "Wir empfehlen, unterwegs die Kartuschen idealerweise an einem schattigen Platz im Freien aufzubewahren - zum Beispiel abgedeckt vor dem Zelt. Hinter der Heckscheibe des Fahrzeugs wäre bei heißem Sommerwetter definitiv kein geeigneter Aufbewahrungsort", sagt Markus Lau.Extra-Tipp Lagerung zu Hause: Wir empfehlen, nicht mehr Gaskartuschen als nötig zu Hause zu lagern - ein guter Richtwert sind bis zu sechs Kartuschen pro Gerät.Verbrauch - so lang reicht die Kartusche für Pasta, Kaffee und kühle GetränkeWas ist die optimale Kartuschengröße? Das hängt insbesondere von der Verwendung und der Reisedauer ab. Gaskartuschen gibt es in unterschiedlichen Varianten - besonders beliebt sind Füllgrößen von 100 Gramm, die Standardgröße mit 230 Gramm und die XL-Größe mit 450 Gramm. Daraus lässt sich der individuelle Vorrat für die geplante Tour zusammenstellen. Gut zu wissen: Um Wasser für Kaffee und Tee für zwei Personen zu erhitzen, sind etwa 10 Gramm Gas notwendig. Wer ein Pastagericht mit Soße kocht, sollte dafür rund 50 Gramm Gas einplanen. Das Rührei für zwei Personen verbraucht rund 20 Gramm Gas. Und für die gasbetriebene Kühlbox? "Rund 240 Gramm Gas benötigt eine Kühlbox pro Tag. Mit einer Standard-Kartusche pro Tag ist somit in der Regel für ausreichende Kühlung von Lebensmitteln und Getränken gesorgt", sagt Markus Lau.Transport - das gilt für Flugzeug und AutoIn Flugzeugen sind Gaskartuschen tabu - und zwar im Hand- und Aufgabegepäck. Der Transport im Auto ist selbstverständlich erlaubt. Am besten werden sie zu Beginn der Fahrt sonnengeschützt verstaut, beispielsweise abgedeckt im Kofferraum. Schraub- oder Ventilkartuschen unbedingt vor der Reise von den Geräten wie Kochern trennen. "Der separate Transport von Kartusche und Gerät verhindert, dass sich während der Fahrt das Ventil löst und Gas ausströmt", sagt Markus Lau. Anders bei Kartuschen mit Stechventil: Sie sollten vor der Heimfahrt aufgebraucht oder über das Gerät abgeströmt werden. Dies darf nur draußen geschehen, ohne Zündquellen in der Nähe.Recycling - leer oder nicht leer ist entscheidendSind die Gaskartuschen vollständig leer, gehören sie in die Wertstofftonne oder den Gelben Sack. Enthalten sie noch Gas, sind das Schadstoffmobil oder der Wertstoffhof die richtige Adresse für das Recycling. "Durch das Schütteln lässt sich leicht feststellen, ob sich noch Gas in der Kartusche befindet", sagt Markus Lau. Alternativ den Campingkocher bei angeschlossener Kartusche anstellen. Wird die Flamme trotz aufgedrehtem Regler kleiner, neigt sich der Inhalt der Kartusche dem Ende.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/6063318