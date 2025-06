© Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Meta gewinnt vor Gericht im Streit um KI und Urheberrecht, doch der Richter warnt: Weitere Klagen könnten folgen und das nächste Urteil alles ändern.Meta hat am Mittwoch einen bedeutenden Etappensieg im Streit um die Urheberrechtsverletzung durch Künstliche Intelligenz errungen. Ein US-Bundesrichter wies die Klage von 13 bekannten Autoren, darunter Sarah Silverman und Ta-Nehisi Coates, ab. Die Autoren hatten dem Tech-Konzern vorgeworfen, ihre Bücher ohne Genehmigung zur Schulung des KI-Modells "Llama" verwendet zu haben. Doch der Sieg ist nur von begrenzter Reichweite - und dürfte weitere Klagen nicht verhindern. Fair Use rettet Meta - vorerst Richter Vince Chhabria vom US-Bezirksgericht in …