Newpark Fluids Systems ("Newpark" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender unabhängiger Anbieter von Lösungen für Bohr- und Komplettierungsflüssigkeiten, und SCF Partners ("SCF") freuen sich, mehrere wichtige Neuzugänge in der Geschäftsleitung und im Vorstand des Unternehmens bekannt zu geben. Diese strategischen Ernennungen sowie bedeutende Kapitalinvestitionen, darunter die Entwicklung einer führenden Anlage für Flüssigschlamm in West-Texas und eines neuen Technologiezentrums in Saudi-Arabien, unterstreichen das Engagement von Newpark für operative Exzellenz, Kundennutzen und beschleunigtes globales Wachstum nach der Übernahme im Jahr 2024.

Nathan Snoke hat sich Newpark Fluids Systems als Senior Vice President für die westliche Hemisphäre angeschlossen. Er bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung vor allem im nordamerikanischen Ölfeldbereich mit und war zuletzt in leitenden Positionen im operativen und kaufmännischen Bereich bei Halliburton und Flotek tätig. Er war in allen bedeutenden Schiefergasfeldern der USA tätig von den Rocky Mountains und dem Permbecken bis hin zu Marcellus und Haynesville und hat dabei ein tiefgreifendes Verständnis für die spezifischen Herausforderungen der einzelnen Becken und die Bedürfnisse der Kunden erworben.

Neben dieser wichtigen Personalie hat Newpark seinen Vorstand um folgende hochrangige Führungspersönlichkeiten der Branche erweitert:

Robert West Als ehemaliger CEO von Anchor Drilling Fluids verfügt Robert über mehr als 50 Jahre Führungserfahrung in der Öl- und Gasindustrie. Während seiner Tätigkeit bei Anchor führte er das Unternehmen von einem Umsatz von 25 Mio. USD auf fast 500 Mio. USD und war dabei für bedeutendes Wachstum und strategische Akquisitionen verantwortlich.

Als ehemaliger CEO von Anchor Drilling Fluids verfügt Robert über mehr als 50 Jahre Führungserfahrung in der Öl- und Gasindustrie. Während seiner Tätigkeit bei Anchor führte er das Unternehmen von einem Umsatz von 25 Mio. USD auf fast 500 Mio. USD und war dabei für bedeutendes Wachstum und strategische Akquisitionen verantwortlich. W. Quentin Dyson Zuletzt war Quentin als Senior Vice President of Operations bei Southwestern Energy tätig und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung von Ingenieurs- und Feldoperationen in den Bereichen Bohrungen, Fertigstellungen und integrierte Dienstleistungen. Quentin hatte außerdem leitende Positionen bei EP Energy, BP und Schlumberger inne.

Zuletzt war Quentin als Senior Vice President of Operations bei Southwestern Energy tätig und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung von Ingenieurs- und Feldoperationen in den Bereichen Bohrungen, Fertigstellungen und integrierte Dienstleistungen. Quentin hatte außerdem leitende Positionen bei EP Energy, BP und Schlumberger inne. Richard Barker EVP und CFO bei Noble Corporation, verfügt über fundierte Finanz- und Strategiekenntnisse, die er in seiner 15-jährigen Karriere im Investmentbanking bei Moelis Company und JPMorgan erworben hat.

David Paterson, CEO von Newpark Fluids Systems, erklärte:

"Wir freuen uns sehr, Nathan, Robert, Quentin und Richard im Newpark-Team willkommen zu heißen. Jeder von ihnen bringt einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die unsere Strategie für Expansion, Innovation, Kundenorientierung und langfristige Wertschöpfung auf nationalen und internationalen Märkten perfekt ergänzen. Ihre Führungsqualitäten werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres nächsten Wachstumskapitels spielen."

"Newpark ist seit langem ein weltweit führender Anbieter von Bohr- und Komplettierungsflüssigkeiten und bekannt für seine technische Kompetenz, Kundenorientierung und Betriebssicherheit. Diese neuen Führungspersönlichkeiten werden in Verbindung mit unseren strategischen Investitionen in die Infrastruktur unsere Kompetenzen weiter ausbauen und uns in die Lage versetzen, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen sowohl in etablierten Fördergebieten als auch in aufstrebenden Märkten."

- Deviyani Misra-Godwin, Managing Director bei SCF Partners und Vorstandsmitglied bei Newpark Fluids Systems

Über Newpark Fluids Systems

Newpark Fluids Systems ist ein führender Anbieter von Lösungen für Bohr- und Komplettierungsflüssigkeiten, der Öl- und Gasunternehmen weltweit bedient und im Bereich Geothermie rasch expandiert. Mit einem Bekenntnis zu Leistung, Nachhaltigkeit und Innovation bietet Newpark maßgeschneiderte Flüssigkeitssysteme und Ingenieursdienstleistungen, die die Bohrleistung und die Produktivität von Bohrlöchern maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.newpark.com.

Über SCF Partners

SCF wurde 1989 gegründet und bietet Eigenkapital sowie strategische Wachstumsunterstützung für den Aufbau und die Expansion weltweit tätiger, führender Unternehmen in den Bereichen Energiedienstleistungen, Ausrüstung und Technologie. SCF hat in mehr als 80 Plattformunternehmen investiert, über 400 weitere Akquisitionen getätigt und im Laufe seiner Geschichte 18 börsennotierte Energiedienstleistungs- und Ausrüstungsunternehmen aufgebaut. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und verfügt über Niederlassungen in Aberdeen und Australien.

www.scfpartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250625088447/de/

Contacts:

Medienkontakt: Kassie Harris, Sr. Mgr. Strategy Marketing, kharris@newpark.com