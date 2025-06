EQS-Media / 26.06.2025 / 08:53 CET/CEST

Über 100.000 Euro Gehalt: Mit diesen Faktoren gelingt der Sprung in die oberen 5 % 5 % der Beschäftigten in Deutschland verdienen laut Stepstone Gehaltsreport 2025 mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr

Faktoren für das Spitzenverdienst: ein möglichst großes Unternehmen in der richtigen Branche, der passende Standort, Personalverantwortung und Hochschulabschluss

Top Berufsgruppen: Finanzen, Management, Recht und Werbung

Gender Pay Gap und Ost-West-Lohnschere auch bei Top-Gehältern deutlich DÜSSELDORF, 26. Juni 2025 - Ein Gehalt von über 100.000 Euro muss in zukunftsfähigen Berufen kein Traum bleiben. Mit Daten des Gehaltsreports 2025 hat The Stepstone Group jetzt analysiert, in welchen Berufsgruppen und Branchen ein sechsstelliges Gehalt in Vollzeit möglich ist - und welche Faktoren Mitarbeitende zu Spitzenverdienenden machen. Das Ergebnis: Top-Gehälter korrelieren mit Unternehmensgröße, Personalverantwortung und Bildungsniveau. Die Chancen auf ein Einkommen über 100.000 Euro sind in Hamburg, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Berlin am höchsten.



Diese Berufe und Branchen locken mit 100.000 Euro oder mehr

Expert*innen aus der Berufsgruppe Finanzen haben gute Aussichten, sechsstellig zu verdienen: 18 % der Beschäftigten finden auf ihrer Gehaltsabrechnung über 100.000 Euro. Auch in den Berufsgruppen Management (17 %), Recht (11 %) und Werbung (11 %) ist der Anteil an Top-Gehältern besonders hoch.



Die Branchen mit dem höchsten Anteil von Gehältern über 100.000 Euro sind laut Stepstone-Gehaltsdaten die Pharmaindustrie und das Bankwesen (jeweils 14 %). Die Luft- und Raumfahrtindustrie folgt mit 13 %. Die Automobilhersteller-, Telekommunikations-, Chemie- und Versicherungsbranche versprechen ebenfalls eine hohe Vergütung: In diesen Industrien kommen jeweils 11 % der Beschäftigten auf ein Gehalt von über 100.000 Euro jährlich.



"Die führenden Branchen bilden das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland. Hierzu zählen viele Großunternehmen von Weltformat, die somit auch überdurchschnittliche Gehälter zahlen können", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. "Die Top-Branchen eint eine enorme Entwicklungsdynamik mit hohem Innovationspotential. Indem sich Arbeitnehmende für Stellen in zukunftsfähigen Branchen entscheiden, investieren sie nicht nur in ihre gegenwärtige Karriere, sondern auch in ihre langfristige Arbeitsmarktfähigkeit."



Gender Pay Gap und Ost-West-Lohnschere

Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern - der Gender Pay Gap - wird auch bei Top-Gehältern deutlich. Als Mann ist die Wahrscheinlichkeit, ein sechsstelliges Gehalt zu erzielen, im Vergleich zu einer Frau rund drei Mal so hoch. Während 6 % der Männer über 100.000 Euro verdienen, sind es nicht einmal 2 % der Frauen.



Die Bundesländer mit dem höchsten Anteil an Top-Verdienenden sind Hamburg und Hessen (jeweils 7 %). Danach folgen Bayern und Baden-Württemberg (jeweils 6 %) sowie Berlin (5 %). Den geringsten Anteil an Gehältern über 100.000 Euro gibt es in Sachsen-Anhalt (unter 2 %). Auch in den Bundesländern Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein ist der Anteil eines Gehalts über 100.000 Euro eher gering (jeweils 2 %). Die Stepstone-Gehaltszahlen bestätigen damit die nach wie vor bestehende Ost-West-Lohnschere.



Schneller, höher, weiter? Firmengröße, Personalverantwortung und Hochschulabschluss

Um ein Spitzengehalt zu erzielen, ist die Größe des Unternehmens ein wesentlicher Faktor. Während in Unternehmen mit über 5.000 Beschäftigten 13 % der Mitarbeitenden sechsstellig verdienen, sind es in kleineren Firmen mit unter 50 Angestellten rund 2 %.

Ebenso haben Personalverantwortung und Bildungsgrad einen großen Einfluss auf das Gehalt: Fast 28 % der Beschäftigten mit Personalverantwortung und mit Hochschulabschluss verdienen über 100.000Euro.



"Verantwortung zu übernehmen, zahlt sich aus - in Zukunft verstärkt", erläutert Dr. Tobias Zimmermann. "Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz werden hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte wichtiger. Denn sie steuern leistungsstarke Technologien, die für effiziente Arbeitsabläufe essenziell sind. Für sie werden die Chancen, über 100.000 Euro zu verdienen, zukünftig steigen."



Datenbasis und Methodik

Die Daten basieren auf dem Stepstone Gehaltsplaner. Für die Analyse wurden insgesamt fast 1.250.000 Gehälter von Vollzeitbeschäftigten analysiert, die im Zeitraum Januar 2022 bis November 2024 erhoben wurden. Sämtliche Gehaltsdaten sind in Euro angegeben und beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen, Prämien etc. Die Daten wurden entsprechend der offiziellen Beschäftigungsstatistiken gewichtet und sind bezüglich der Verteilung der Charakteristika Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss, sowie Wirtschaftssektor und Bundesland der Beschäftigung repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung.



Durchschnittsgehalt? Mediangehalt? Das ist der Unterschied

Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte beeinflusst werden. Um den Durchschnittswert besser einzuordnen, hilft ein Vergleich mit dem Median. Dieser Wert liegt genau in der Mitte aller Werte. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.



Über den Stepstone Gehaltsplaner

Die Online-Jobplattform Stepstone bietet neben dem jährlichen Stepstone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte weitere Services zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der Stepstone Gehaltsplaner, für den Jobexperten und Marktforscher einen Algorithmus entwickelt haben, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter: http://www.stepstone.de/gehaltsplaner .



Über den Stepstone Gehaltsreport 2025

Der Stepstone Gehaltsreport 2025 basiert auf einer der größten Gehaltsdatenbanken in Deutschland mit Gehaltsangaben nach Ort und Region, Berufsgruppe, Branche, Berufserfahrung und vielem mehr. Der Gehaltsreport 2025 ist repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung auf Bundes- und Landesebene nach den Kriterien Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss und Wirtschaftssektor. Die Gehaltsangaben sind nicht direkt mit denen aus den Vorjahren vergleichbar. Dies resultiert aus Veränderungen in der Auswertungsmethodik und der Zusammensetzung der Stichprobe.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr rund 140 Millionen Bewerbungen mehr als 130.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



