Das neue, selbstoptimierende KI-System von MGID führt zu einer Senkung der CPA und macht Klicks als Measurement-Metrik überflüssig.

Die globale Werbeplattform MGID startet mit "CPA Tune" ein leistungsstarkes, selbstoptimierendes System, das maschinelles Lernen nutzt, um die Conversions und die Effizienz nativer Werbekampagnen zu steigern. Die Einführung von CPA Tune folgt auf den vor Kurzem gestarteten CTR Guard, der Kampagnen hinsichtlich Ad Fatigue überwacht, um frische und effektive Werbemittel bereitzustellen. Dabei liegt der Fokus von CPA Tune auf dem Schritt nach dem Klick und darauf, wie sich Ergebnisse vorhersagen und optimieren lassen.

Das System zur Performance-Optimierung konnte in bisherigen Anwendungsfällen folgende Ergebnisse erzielen:

155 Prozent höhere durchschnittliche Conversion Rate (CVR)

In bestimmten Branchen und Märkten bis zu 300 Prozent Steigerung der CVR

Stärkstes CVR-Wachstum in den USA, dem Markt mit der besten CPA Tune-Performance

Niedrigere CPA durch datengestütztes Zielgruppen-Targeting

Mit dieser autonomen, KI-getriebenen Engine zur Cost per Click-Gebotsanpassung in Echtzeit können Advertiser ihre Cost per Acquisition-Ziele mit einem minimalen manuellen Aufwand erreichen. Zudem stellt CPA Tune sicher, dass die leistungsstärksten Werbemittel die wertvollsten Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Das System steht für eine neue Ära im Native Advertising, das bisher ausschließlich auf Traffic basierte Vermarkter können ihre Kampagnen so auf Effektivität ihrer Geschäftsergebnisse optimieren, anstatt nur auf Klicks.

Die relevanten Zielgruppen werden automatisch bereitgestellt

CPA Tune ist auf performance-fokussierte Werbetreibende zugeschnitten, die eine Skalierung nach Brute-Force-Methode vermeiden möchten und das Ziel verfolgen, die für ihre Geschäftsergebnisse relevanten Zielgruppen zu erreichen. Mithilfe historischer, branchenrelevanter Performance-Daten sowie Signalen des Nutzers zu Verhalten und Intention passt der CPA Tune-Algorithmus die CPC-Gebote dynamisch in Echtzeit an, um Werbeanzeigen auf Traffic mit höherer Conversion Rate zu platzieren.

Werbetreibende gehen dabei in drei Schritten vor:

Festlegen eines realistischen CPA-Ziels Sicherstellen, das ein Conversion Tracking eingerichtet ist Festsetzen des täglichen Budgets (5- bis 7-fache des CPA-Ziels erforderlich)

Der Algorithmus übernimmt alle weiteren Aufgaben, reduziert die Notwendigkeit zur täglichen Anpassung der Werbeplatzierungen und Gebote und lernt kontinuierlich dazu, wie sich der CPA weiter senken lässt. So effektiv die Engine heute schon ist, mit der Zeit wird sie noch besser werden.

Flexibel und vollständig transparent

Mit CPA Tune wird jeder Klick optimiert, um das Conversion-Potenzial zu steigern. Das Modell erfordert eine kurze Lernphase, etwa zehn Conversions und sieben Tage, um sich zu stabilisieren und eine konsistente Performance zu liefern.CPA Tune ist außerdem äußerst flexibel. Werbetreibende können ihre Kampagnen jederzeit pausieren und anpassen. Creative-, Budget- und Targeting-Kontrollen bleiben dabei unverändert, sodass die Optimierung im Hintergrund läuft, während die Werbetreibenden die volle strategische Kontrolle behalten.

Oleksii Borysov, Vice President of Product bei MGID, sagt: "Mit unserem CTR Guard gegen Werbemüdigkeit und unserem CPA Tune zur Steigerung der Conversion Rate zeigt MGID nicht nur das Potenzial von KI auf, sondern beweist, dass Technologie ihr Versprechen einhalten kann, komplexe Probleme mit einfachen Schnittstellen zu lösen. CPA Tune wurde entwickelt, um die Vorteile automatisierter CPA-Bids wie sie in den Walled Gardens von Unternehmen wie Google oder Meta zum Einsatz kommen auch im offenen Internet für das Native Advertising nutzbar zu machen. Das Tool unterstützt Vermarkter, spürbare Verbesserungen mit nur wenigen Klicks zu erzielen, ohne dabei die Kontrolle oder die Transparenz einzubüßen."

CPA Tune ist für Werbetreibende weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier https://www.mgid.com/blog/introducing-cpa-tune

Über MGID

MGID ist eine globale Werbeplattform, mit der Marken und Publisher über performance-orientierte, KI-getriebene Native Advertising-Lösungen ihre Ziele im offenen Internet erfolgreich erreichen können. Mit einer Technologie-Suite, bei der Datenschutz an erster Stelle steht, spielt MGID hochwertige Werbeanzeigen in markensicheren Umgebungen aus und erreicht monatlich über 1 Milliarde Unique Visitors. Durch Fokussierung auf Performance und das Nutzererlebnis helfen die vielfältigen Werbeformate von MGID darunter Native, Display und Video den Werbetreibenden, messbare Ergebnisse zu erzielen, während Publisher ihre Zielgruppen effektiv monetarisieren können.

MGID hat seinen Hauptsitz in Santa Monica und 18 Standorte weltweit. Das Unternehmen investiert in Technologie, Talente und strategische Partnerschaften und verzeichnet seit fünf Jahren ein zweistelliges YOY-Wachstum. Dabei steigert MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien und setzt sich für ein nachhaltiges und profitables Wachstum ein. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um Lösungen für beide Seiten der Supply-Chain hinsichtlich der sich ständig verändernden Herausforderungen des Ökosystems und der digitalen Werbung anzubieten.

Hier erfahren Sie mehr: www.mgid.com

