Altcoin Update: Ausbruch oder Abbruch?

Zur Wochenmitte bleibt der Altcoin-Markt technisch weiter in einer Warteschleife. Zwar konnte sich Bitcoin zuletzt wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückkämpfen, doch der Großteil der Altcoins zeigt bislang kaum klare Signale. Viele Coins verharren in Formationen wie Bullenflaggen, parallelen Kanälen oder dreiteiligen Korrekturen - ohne dynamischen Ausbruch.

Ein Blick auf TOTAL 3, die aggregierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ohne Bitcoin und Ethereum, macht das deutlich: Zwar wurde das letzte Hoch minimal überschritten, ein echter Durchbruch blieb jedoch aus. Der Markt scheitert weiter an der oberen Begrenzung eines parallelen Kanals - weder Volumenanstieg noch Momentum sind aktuell zu erkennen. Auch die übergeordnete Struktur, die auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend hindeuten würde, hat sich nicht etabliert.

Total 3 bleibt im Kanal, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=0gB40seM8t0

Auch die Bitcoin-Dominanz zeigt derzeit keine klare Richtung. Nach einem Abverkauf in der Vorwoche kam es zu einer Stabilisierung, doch weder ein klarer Bruch nach unten noch eine Fortsetzung der Rallye nach oben ist erfolgt. Für eine echte Altcoin-Season wäre ein deutlicher Rückgang der Dominanz erforderlich - aktuell bleibt dieser jedoch aus. Damit stehen Altcoins weiterhin im Schatten von Bitcoin.

Altcoins im Detail

- Litecoin (LTC)

Bewegt sich weiter in einem engen Kanal zwischen 81,30 und 84 US-Dollar. Ein klarer Breakout fehlt. Short-Trades sind wegen des kurzfristigen Aufwärtstrends riskant, Longs erst bei Ausbruch über die obere Begrenzung denkbar.

- XRP

Konnte zuletzt ein neues lokales Hoch markieren. Aktuell wird ein Rücklauf in die Einstiegszone rund um 2,08 US-Dollar erwartet. Die Aufwärtsbewegung bleibt intakt, ein Einstieg bei erneutem Support-Test wäre denkbar.

- Cardano (ADA)

Schwächelt sichtbar. Nach zweimaligem Abprallen an der Widerstandszone geht es zurück in Richtung Support bei 55 Cent. Ein Bruch dieser Marke dürfte ADA auf 50 Cent zurückführen.

- VeChain (VET)

In einer engen Bullenflagge gefangen. Erst oberhalb von 2,16 Cent ergibt sich Potenzial in Richtung 2,30 Cent. Bricht der Kurs unter 2,05 Cent, droht ein neues Tief.

- Solana (SOL)

Seitwärtsbewegung dominiert. Der Widerstand bei 142 US-Dollar konnte nicht nachhaltig überwunden werden. Ein Rücklauf auf 137 US-Dollar wäre bei erneutem Fehlausbruch realistisch.

Solana konsolidiert in enger Range, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/solana/

- Polygon (MATIC)

Flaggenstruktur zeigt Schwäche. Der Kurs ist unter die untere Begrenzung gefallen, konnte sich aber leicht erholen. Der kritische Bereich liegt bei 17,5 Cent - darunter droht ein Test der 15-Cent-Marke.

- Chainlink (LINK)

Die erhoffte Fortsetzung nach oben blieb aus. Ein tieferes Hoch deutet auf eine mögliche Schwäche hin. Unterstützung bei 12,50 US-Dollar sollte nicht unterschritten werden.

- Quant (QNT)

Weiter in einer klaren Bullenflagge. Aktuell ohne Handlungsbedarf, solange der Kanal gehalten wird. Breakout-Zone bei 107 US-Dollar, kritische Unterstützung bei 96 US-Dollar.

- Fetch.ai (FET)

Zeigt sich technisch etwas stärker. Oberhalb von 68 Cent liegt das Ziel bei 74 Cent. Unterhalb von 62 Cent könnte der Kurs erneut in die Zone um 50 Cent zurückfallen.

- SUI

Keine klare Bewegung. Der Breakout-Punkt liegt bei 2,85 US-Dollar, darüber sind 3,00 bis 3,10 US-Dollar erreichbar. Derzeit allerdings noch keine Aktivierung des Musters.

