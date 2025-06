Vancouver, Kanada - 26. Juni 2025 / IRW-Press / Nordique Resources Inc. ("Nordique" oder das "Unternehmen") (CSE: NORD, OTC Pink: NORDF, FWB: V0U) gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 22. Mai 2025 bekannt, dass das Unternehmen am 25. Juni 2025 einen endgültigen Optionsvertrag (der "Vertrag") mit Gemdale Gold Inc. ("Gemdale") unterzeichnet hat. Im Rahmen dieses Vertrags hat Nordique eine Option (die "Option") erworben, die ihr das Recht einräumt, eine 100-prozentige Beteiligung an dem Konzessionsgebiet Isoneva (das "Konzessionsgebiet") zu erwerben, das bestimmte Mineralclaims in Finnland umfasst (die "Transaktion").

"Die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung stellt einen entscheidenden Meilenstein für Nordique dar", sagte Sharyn Alexander, CEO von Nordique Resources. "Der westfinnische Goldgürtel vereint äußerst vielversprechende Geologie, eine hervorragende Infrastruktur und ein unterstützendes regulatorisches Umfeld. Wir sind überzeugt, dass das Isoneva-Projekt alle Merkmale eines bedeutenden Goldsystems aufweist. Mit starker Unterstützung unserer Aktionäre und einer kürzlich abgeschlossenen, vollständig gezeichneten Finanzierung sind wir bestens aufgestellt, um ein solides Explorationsprogramm zu starten und kontinuierlich über die Fortschritte dieses vielversprechenden Projekts zu berichten."

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen die Option, das Projekt über einen Zeitraum von drei Jahren (der "Optionszeitraum") zu erwerben, gegen folgende Gegenleistungen:

Barzahlung in Höhe von 100.000 $, zahlbar an Gemdale, wobei 50 % bei Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Transaktion gezahlt wurden und die verbleibenden 50 % bei Erhalt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") für die Transaktion fällig werden; 3.000.000 $ für Explorationsausgaben im Konzessionsgebiet während der Optionslaufzeit, wobei im ersten Kalenderjahr der Optionslaufzeit mindestens 600.000 $ für Explorationsausgaben aufgewendet werden müssen; und nach Wahl von Gemdale innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen nach Mitteilung der Gesellschaft an Gemdale über ihre Absicht, die Option auszuüben (die "Ausübungsmitteilung"), entweder:

eine Barzahlung in Höhe von 1.000.000 $ an Gemdale sowie die Verpflichtung zur Leistung bestimmter zusätzlicher Meilenstein- und Erfolgszahlungen in einer Gesamthöhe von bis zu 3.000.000 $; oder 4.000.000 Stammaktien des Grundkapitals der Gesellschaft, zahlbar an Gemdale auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien an der CSE während der letzten zwanzig (20) Handelstage vor dem Datum der Ausübungsmitteilung durch die Gesellschaft (vorbehaltlich der Mindestpreisvorgaben der CSE), vorausgesetzt, dass Gemdale durch diese Aktienausgabe nicht mehr als 19,99 % des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft hält. Übersteigt der vorgeschlagene Betrag die Schwelle von 19,99 %, ist er in einer Kombination aus Aktien und Barmitteln in Höhe des vorgeschlagenen Wertes von 4.000.000 $ zu zahlen.

Darüber hinaus gewährt die Gesellschaft Gemdale bei Ausübung der Option eine Net Smelter Return Royalty (die "NSR") in Höhe von 2,0 % auf das Konzessionsgebiet, wobei Folgendes gilt:

Das Unternehmen hat eine einmalige Option, die NSR durch eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 $ an Gemdale zum Zeitpunkt der Ausübung der Option auf eine Royalty in Höhe von 1,5 % der Net Smelter Returns zu reduzieren, wobei dieses Recht unmittelbar nach Ausübung der Option erlischt (die "erste Rückkaufoption"); und Das Unternehmen hat jederzeit die Option, den NSR durch eine Barzahlung in Höhe von 3.000.000 $ an Gemdale auf eine Net Smelter Returns Royalty von 1,0 % (oder auf eine Net Smelter Returns Royalty von 0,5 %, falls das Unternehmen auch die erste Rückkaufoption ausgeübt hat) zu reduzieren.

Die Vereinbarung unterliegt marktüblichen Bedingungen, Zusicherungen und Gewährleistungen für Transaktionen dieser Art. Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der CSE.

Bei der Transaktion handelt es sich um ein unabhängiges Geschäft ("arm's length transaction"), und im Zusammenhang mit der Transaktion wird es keine Änderungen im Vorstand oder Management des Unternehmens geben. Es werden keine Vermittlungsgebühren im Zusammenhang mit der Transaktion gezahlt.

Weitere Informationen zum Konzessionsgebiet finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Mai 2025.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Währungsangaben in kanadischen Dollar zu verstehen.

Über Nordique Resources

Nordique Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung vielversprechender Goldprojekte konzentriert und dessen strategisches Ziel der Aufbau eines diversifizierten Portfolios in vielversprechenden Mineralisierungsgürteln ist. Das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Isoneva im wenig erforschten Goldgürtel Westfinnland. Nordique unterhält außerdem das Fairview-Projekt in British Columbia, das sich noch in einem frühen Stadium befindet. Durch die Kombination moderner, datengestützter Exploration mit starken lokalen Partnerschaften verfolgt Nordique das Ziel, durch neue Entdeckungen in wichtigen Regionen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Für weitere Informationen werden Anleger gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca einzusehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sharyn Alexander, Chief Executive Officer & Direktor

mailto:investors@nordiqueresources.com

Telefon: +1 (778) 650-3003

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und sind im Allgemeinen - aber nicht ausschließlich - an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "plant", "setzt sich Ziele", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "Ausblick", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" oder Abwandlungen dieser Begriffe und Formulierungen zu erkennen, ebenso wie an Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "könnten", "dürften", "würden", "sollten" oder "werden" ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den Erhalt behördlicher Genehmigungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Option auszuüben, die künftigen Explorationspläne des Unternehmens sowie voraussichtliche Explorationsansätze auf dem Projekt Isoneva. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen sowie auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussage. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zusätzlich zu den in dieser Pressemitteilung bereits erörterten Faktoren zählen hierzu unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich möglicher Änderungen von Projektparametern - einschließlich Zeitplan und Budget - im Zuge der fortlaufenden Verfeinerung der Pläne; Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Auswirkungen globaler Konflikte, einschließlich daraus resultierender Veränderungen in der Lieferkette des Unternehmens und bei den Kosten für Betriebsmittel; Produktengpässe; Probleme bei Lieferung und Versand; Einschränkungen beim Versicherungsschutz; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere branchentypische Risiken im Bergbau; Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Widerstand seitens zivilgesellschaftlicher und nichtstaatlicher Organisationen gegen Bergbauprojekte und Verhüttungsbetriebe; unerwartete Streitigkeiten über Eigentumsrechte; Forderungen oder Rechtsstreitigkeiten; Cyberangriffe und sonstige Risiken in Zusammenhang mit Cybersicherheit; Änderungen der Steuersysteme in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie jene Risikofaktoren, die in anderen von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien eingereichten und unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen erörtert oder erwähnt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die obige Aufzählung nicht alle möglicherweise verwendeten Faktoren erschöpfend darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die zu nicht vorhergesehenen, geschätzten oder beabsichtigten Abweichungen führen. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens spiegeln die aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, selbst wenn sich die Umstände oder Einschätzungen bzw. Meinungen des Managements ändern sollten. Daher wird den Lesern geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80151Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80151&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65564N1006Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19518854-nordique-unterzeichnet-optionsvereinbarung-erwerb-konzessionsgebiets-isoneva