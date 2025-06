Kurzfristig präsentiert sich der DAX neutral, was dem weiter aussichtsreichen Inline-Optionsschein zugute kommt. Das sind die zunächst entscheidenden Widerstände und Unterstützungen Immerhin: den vom Allzeithoch ausgehenden Konsolidierungstrend konnte der DAX am Dienstag dynamisch brechen. In der Folge kletterte der deutsche Blue-Chip-Index bis auf das Zweiwochenhoch bei 23.812 Punkte hinauf, scheiterte aber an einem Widerstand. Die Rede ist von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...