Am Donnerstag befindet sich der DAX plötzlich deutlich im Aufwind. Das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Henkel und Fuchs. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte gab es am Donnerstag wieder Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Der DAX legte im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 23.628 Punkte zu und blieb damit in Reichweite seines bisherigen Wochenhochs von 23.812 Punkten, das am Dienstag dank der ...

