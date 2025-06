Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch um 0,6% auf einen Endstand bei 23.498 Punkten zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag um 1,6% nach oben gesprungen war, schalteten die heimischen Blue Chips gestern wieder einen Gang zurück. Dabei starteten die Notierungen auf dem Tageshoch bei 23.713 in den Handel (Vortagsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...