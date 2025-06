Der Goldpreis zeigt sich zur Wochenmitte stabil mit leichtem Aufwärtstrend. Am Donnerstagmorgen notiert das Edelmetall bei 3.334 US-Dollar je Feinunze - ein Plus von 0,18 Prozent binnen 24 Stunden. Auf Wochensicht ergibt sich allerdings ein moderater Rückgang um 0,99 Prozent. Marktbeobachter sehen aktuell mehrere Faktoren, die das Geschehen am Goldmarkt beeinflussen, darunter geopolitische Spannungen ...

