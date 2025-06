DJ MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte sehr fest

DOW JONES--An den asiatischen Börsen hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Die Börsen waren laut Marktteilnehmern hin- und hergerissen zwischen der geopolitischen Lage und Befürchtungen, der Zollstreit könnte ab 9. Juli wieder aufbrechen. Während der Nikkei-225 in Tokio 1,7 Prozent gewann und auch der Index in Taiwan sehr fest notierte, gaben der Kospi in Seoul um 0,9 Prozent nach und der Hangseng im späten Geschäft 0,5 Prozent. Auch die übrigen Börsen tendierten uneinheitlich, allerdings in engen Grenzen. Fest tendierten Technologiewerte. Sie profitierten damit von der Steilvorlage von Nvidia, die am Mittwoch in den USA auf Rekordkurs zurückgekehrt waren. Auch der Nasdaq-100 hatte seine Rekordjagd wieder aufgenommen.

In Tokio führten deshalb Chip- und Technologieaktien die Gewinnerliste an. Softbank Group legten um 5,5 Prozent zu, Advantest gewannen 5 Prozent und Tokyo Electron 4 Prozent. Der Kurs des Dollar zum Yen lag bei 144,36 verglichen mit 145,15 zum Handelsschluss am Mittwoch in Tokio.

Das Minus in Seoul wurde lapidar mit Gewinnmitnahmen begründet. Der Kospi gilt als technisch überkauft, nachdem er in diesem Monat bereits 13 Prozent gewonnen hat. Hier kam allerdings auch schlecht an, dass Notenbankchef Jerome Powell die Fortsetzung der relativ restriktiven Geldpolitik am Mittwoch noch einmal bekräftigt hatte. Da US-Präsident Donald Trump anschließend schon wieder Zinssenkungen forderte, schwächte sich der Dollar zu den meisten asiatischen Währungen trotzdem weiter ab.

In Hongkong standen BYD weiter unter Druck. Sie verloren zuletzt 3,5 Prozent. SK Hynix stiegen gegen die schwache Tendenz in Seoul um 2,4 Prozent. Nomura hatte das Kursziel für die Aktie um 20 Prozent auf 360.000 Won erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Der Gewinn von SK Hynix im zweiten Quartal dürfte die Markterwartungen übertreffen, urteilten die Analysten von Nomura unter der Leitung von C.W. Chung. Sie führten den positiven Ausblick für den südkoreanischen Speicherchiphersteller auf die starken Auslieferungen von High-Bandwidth-Memory (HBM) und die gestiegene Nachfrage nach Chips im Vorfeld der möglicherweise ab Juli geltenden höheren US-Zölle auf Halbleiter zurück.

Die Analysten erwarten für SK Hynix im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis von 9,4 Billionen Koreanischen Won, was über der früheren Schätzung von Nomura von 8,4 Billionen Won liegt. Ein von FactSet zusammengestellter Konsens von 30 Analysten prognostiziert für das zweite Quartal ein operatives Ergebnis von 8,8 Billionen Won.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.550,80 -0,1% +4,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.584,58 +1,6% -2,4% 08:30 Kospi (Seoul) 3.079,56 -0,9% +28,3% 08:30 Schanghai-Comp. 3.455,97 -0,2% +3,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.297,78 -0,7% +22,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:13 % YTD EUR/USD 1,1695 0,3 1,1657 1,1604 +12,1% EUR/JPY 168,65 -0,4 169,27 168,61 +3,2% EUR/GBP 0,8522 -0,1 0,8533 0,8519 +3,1% GBP/USD 1,3724 0,5 1,3660 1,3622 +9,2% USD/JPY 144,20 -0,7 145,21 145,30 -7,7% USD/KRW 1.355,14 -0,3 1.359,22 1.362,85 -7,9% USD/CNY 7,1590 -0,1 7,1635 7,1614 -0,6% USD/CNH 7,1634 -0,1 7,1735 7,1697 -2,2% USD/HKD 7,8497 0,0 7,8492 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6533 0,4 0,6508 0,6498 +5,2% NZD/USD 0,6053 0,3 0,6037 0,6024 +7,9% BTC/USD 107.931,15 0,3 107.655,70 106.398,40 +12,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,52 64,92 +0,9% +0,60 -9,3% Brent/ICE 68,28 67,68 +0,9% +0,60 -9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.342,58 3.332,58 +0,3% +10,01 +26,7% Silber 31,08 31,14 -0,2% -0,06 +11,0% Platin 1.178,01 1.166,06 +1,0% +11,95 +33,2% Kupfer 4,95 4,92 +0,7% 0,03 +19,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

June 26, 2025

