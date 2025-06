München (ots) -- Jüngster Wollny-Spross heiratet- Wasserschaden in Ratheim: Undichtes Rohr im Badezimmer von Silvia- Neue Folgen ab 23. Juli 2025, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Familie Wollny im Hochzeitsstress - bis zur großen Traumhochzeit von Küken Loredana muss noch einiges erledigt werden. Zusätzlich plant sie eine Überraschung für Servet zum Hochzeitsfest. Auch Silvia hat viel zu tun, denn ihr Badezimmer in Ratheim gleicht wegen eines undichten Rohrs einer Baustelle. Die neuen Folgen geben spannende Einblicke in den Alltag der Großfamilie und halten jede Menge Emotionen, Überraschungen und besondere Momente bereit. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", ab 23. Juli 2025 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Die große Traumhochzeit von Familienküken Loredana rückt immer näher - und bis zum Ja-Wort gibt es noch jede Menge zu tun. Geheiratet wird in der Türkei, so viel steht fest. Wo genau soll gefeiert werden? Eine passende Location muss gefunden werden. Auch das perfekte Brautkleid fehlt - und wichtige Dokumente aus Deutschland müssen dringend organisiert werden.Dazu kommt, dass Loredana und Servet unterschiedliche Vorstellungen haben, wie ihre deutsch-türkische Hochzeit ablaufen soll. Wie sollen sie die deutschen sowie türkischen Traditionen unter einen Hut bringen? Immer wieder geraten die beiden deswegen in Diskussionen. Und als wäre das nicht schon genug, plant Loredana auch noch eine Überraschung für Servet an diesem besonderen Tag. Zum Glück stehen ihr Mutter Silvia und die Geschwister tatkräftig zur Seite.Die Junggesellenabschiede von Loredana und Servet übernehmen Schwester Sarafina und ihr Ehemann Peter. Sie legen sich ordentlich ins Zeug, um den beiden eine unvergessliche Feier zu organisieren. Damit steht der Hochzeit nichts mehr im Weg. Was kann da noch schiefgehen?Während bei der jüngeren Generation alles im Zeichen der Liebe steht, kämpft Silvia an ganz anderer Front: Ihr Badezimmer im Mehrgenerationenhaus in Ratheim gleicht einer Baustelle. Ein Rohr ist undicht. Für Familienoberhaupt Silvia der absolute Albtraum.Für jede Menge Trubel sorgt ein neuer Mitbewohner: Ein Weihnachtswichtel zieht ins Wollny-Haus und stellt mit seinen lustigen Streichen das Familienleben auf den Kopf. Zeitgleich gibt es anscheinend auch ein Rattenproblem. Wie wird Silvia auf diese Neuigkeit reagieren?"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Ausstrahlung der neuen Folgen ab 23. Juli 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Die Wollnys":Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100932901