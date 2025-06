Bad Berka (ots) -Das Herzzentrum der Zentralklinik hat die Nachfolge für zwei ärztliche Leitungspositionen sichergestellt. Dr. Philipp Lauten übernimmt zum 1. Juli 2025 als neuer Chefarzt die Klinik für Kardiologie. Prof. Dr. Sabine Bleiziffer wird zum 15. Juli neue Chefärztin in der Klinik für Herzchirurgie. Damit sind zwei Chefarztpositionen des traditionsreichen und innovativen Herzzentrums neu besetzt.Dr. med. Thomas Kuntze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie, und Prof. Dr. med. Harald Lapp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, beenden ihre aktive Kliniktätigkeit."Mit unseren scheidenden Chefärzten verbindet sich maßgeblich der gute Ruf unseres Herzzentrums. Sie waren an der Weiterentwicklung überproportional beteiligt, sowohl medizinisch innovativ, als auch strukturell und vor allem bei der personellen Weiterentwicklung ihrer Bereiche. Sie haben durch ihre Expertise den hervorragenden Ruf unserer Klinik weit über die Landesgrenzen Thüringens getragen und unser Herzzentrum überregional und international präsentiert", erklärt Mario Schulter, Geschäftsführer Zentralklinik Bad Berka.Dr. Thomas Kuntze gilt als ausgewiesener Spezialist für rekonstruktive Herzklappenchirurgie, insbesondere der Mitral- und Trikuspidalklappe. Gemeinsam mit dem Chefarzt der Abteilung für Rhythmologie mit invasiver Elektrophysiologie, Prof. Christoph Geller, etablierte er neue minimalinvasive rhythmuschirurgische Verfahren im Herzzentrum. Prof. Harald Lapp entwickelte die Klinik zu einem Zentrum für die Behandlung struktureller Herzerkrankungen, die Internistische Intensivmedizin in einer eigenen neuen ITS an der Zentralklinik und erweiterte die ambulante Diagnostik, nicht zuletzt mit dem neuen Photonen Counting CT. Beide engagierten sich stark für die interdisziplinäre Kooperation im Herzzentrum bei der individuell bestmöglichen Patientenbehandlung.Hervorragende Expertise der Nachfolger"Die herausragende fachliche Expertise unserer neuen Leitungen hat uns überzeugt. Hohes persönliches Engagement und viel Empathie für unsere Patienten komplettieren damit die konsequente Ausrichtung auf unsere moderne, vernetzte und patientenzentrierte Herzmedizin", so der Geschäftsführer.Prof. Dr. med. Sabine Bleiziffer ist eine sehr erfahrene Herzchirurgin, war zuvor Leitende Oberärztin der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, einem der größten Herzzentren in Deutschland. Ihre Expertise liegt in der minimal-invasiven Herzchirurgie mit Schwerpunkt auf komplexen Herzklappeneingriffen. Sie steht für moderne, leitlinienbasierte Herzchirurgie und eine interdisziplinäre, patientenzentrierte Versorgung. Neben ihrer klinischen Tätigkeit ist sie auch wissenschaftlich sehr aktiv. Dafür wurde sie u. a. von der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) ausgezeichnet. "Moderne Herzmedizin ist für mich untrennbar mit einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit verbunden, die auch die Patienten und zuweisende Kollegen einbezieht. Ein leistungsstarkes Herzteam zeichnet sich durch strukturierte Kommunikation, abgestimmte Prozesse und gegenseitigen fachlichen Austausch aus. Ein besonderes Anliegen ist mir zudem die gezielte Förderung junger Talente - sowohl klinisch als auch wissenschaftlich. Durch strukturierte Aus- und Weiterbildungsangebote möchte ich die Grundlage für nachhaltige Exzellenz schaffen", erklärt die künftige Bad Berkaer Chefärztin.Dr. med. Philipp Lauten ist seit Ende 2019 Leitender Oberarzt für den Bereich der strukturellen Herzerkrankungen innerhalb des Herzzentrums und stellvertretender Chefarzt. Sein Schwerpunkt liegt u.a. in der interventionellen Herzklappentherapie. "Mein großes Ziel ist es, das Herzzentrum in seiner überregionalen Bedeutung weiterzuentwickeln und die medizinischen Standards auszubauen, um den Patienten eine hochmoderne und individuell abgestimmte Behandlung zu bieten", so Dr. Philipp Lauten. Der weitere Fokus liegt auf der Internistischen Intensivtherapie, komplexe Koronarinterventionen sowie interdisziplinär abgestimmte Behandlung der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz. Der 47-Jährige war von 2018 bis 2020 Oberarzt im Herzzentrum Leipzig mit den Schwerpunkten "komplexe Koronarintervention" und "Strukturelle Herzerkrankungen", vor allem im Bereich des "Interventionellen Klappenersatzes". Dr. Philipp Lauten hat u. a. einen Lehrauftrag an der Philipps-Universität Marburg und ist Sprecher der AGIK (Arbeitsgemeinschaft Interventioneller Kardiologie) für den Bereich "Interventioneller Aortenklappenersatz".Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt.