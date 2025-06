DJ IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt zum dritten Mal in Folge

DOW JONES--Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Juni zum dritten Mal in Folge gestiegen. Wie das IAB mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 99,1 Punkte. Das European Labour Market Barometer blieb in der Stagnationsphase der vergangenen drei Jahre. Auch mit dem dritten Anstieg in Folge bleibt das IAB-Arbeitsmarktbarometer im Juni unter der neutralen Marke von 100 Punkten.

"Das Arbeitsmarktbarometer kämpft sich mühsam aus dem Tal, in das es bis März gerutscht war", berichtet Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in Deutschland bleibt trotz eines Anstiegs um 0,3 Punkte im Vergleich zum Vormonat mit 97,8 Punkten weiter klar im negativen Bereich. Die Beschäftigungskomponente ist hingegen wieder etwas positiv - sie steigt um 0,2 Punkte auf 100,4 Punkte im Juni. "Der Arbeitsmarkt festigt sich etwas. Dennoch wird die Arbeitslosigkeit im Sommer wohl vorübergehend die 3-Millionen-Marke überschreiten", so Weber.

Das European Labour Market Barometer tritt auf der Stelle und fällt im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 99,6 Punkte. "Die Erwartungen der Europäischen Arbeitsmarktservices bleiben stabil, aber es überwiegt ein flaues Gefühl", erklärt Weber. Lettland nimmt im Juni zum ersten Mal teil - wobei der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB ohne Lettland diesen Monat um 0,1 Punkte schlechter ausgefallen wäre.

