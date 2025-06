CloudBees wächst unter neuer Führung in der EMEA-Region, baut sein Führungsteam aus und bringt mit CloudBees Unify eine neue Enterprise-DevOps-Lösung auf den Markt

BERLIN, June 26, 2025, eine weltweit führende DevOps-Entwicklungslösung für Unternehmen, hat nach der Ernennung von CEO Anuj Kapur im Jahr 2022 wichtige Meilensteine in seiner europäischen Expansion erreicht.

Mit mehr als 110.000 Entwicklern, die CloudBees im gesamten EMEA-Geschäft nutzen, entfällt nun etwa ein Viertel des weltweiten jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) und des Kundenstamms auf die Region - ein klares Zeichen für die starke Marktposition des Unternehmens. Dieser Erfolg ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen von CloudBees in die Region, in der nun über 160 Mitarbeitende beschäftigt sind. Weiterhin sucht das Unternehmen aktiv neue Teammitglieder an seinen Hauptstandorten Großbritannien, Frankreich, Deutschland und im Nahen Osten.

Seit März 2025 unterstützt CloudBees über 100 Unternehmen in Europa, darunter eine Vielzahl von Banken und Finanzdienstleistern wie HSBC, BNP Paribas, DZ Bank und Worldpay, die langjährige Kunden sind. Weiterhin zieht CloudBees führende " Global 2000 "-Marken aus unterschiedlichen Branchen an. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach skalierbaren DevOps-Lösungen in der Region wider.

"EMEA ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen für die Bereitstellung von Unternehmenssoftware. Um diesem Wachstum gerecht zu werden, investiert CloudBees hier gezielt", sagte Philippe Van Hove, VP Sales EMEA bei CloudBees, der im April 2024 in der neu geschaffenen Position zum Unternehmen kam.

"Wir bauen ein Expertenteam in der gesamten Region auf, um unsere Kunden bei den komplexesten DevOps-Herausforderungen zu unterstützen - von hybriden Cloud-Umgebungen bis hin zu KI-gestützter Softwarebereitstellung. Diese Expansion ist der Anfang eines langfristigen Engagements, um Unternehmen dabei zu helfen, sicher zu skalieren, schneller zu liefern und an der Spitze zu bleiben."

Globales Wachstum

15 Jahre nach seiner Gründung ist CloudBees auf über 500 Mitarbeitende gewachsen, hat weltweit über 150 Millionen US-Dollar ARR überschritten und ist profitabel. Global unterstützt das Unternehmen aktuell mehr als 500.000 Entwickler.

CloudBees hilft heute Hunderten von Unternehmen dabei, Innovationen zu beschleunigen, die Effizienz zu verbessern und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Als Teil seiner Go-to-Market-Strategie hat CloudBees ein starkes globales Partnernetzwerk aufgebaut zu denen u. a. AWS, Perficient, Aliado, Cognizant und SPKAA gehören, sowie eine weltweite Kundenbasis, darunter Salesforce, Adobe und Accenture viele mehr.

In den vergangenen Wochen hat CloudBees CloudBees Unify vorgestellt, die offenste und flexibelste DevOps-Lösung der Branche. Sie ermöglicht es Unternehmen, Governance zu konsolidieren, Sicherheitsstandards zu vereinheitlichen und die Bereitstellung zu beschleunigen, ohne bestehende Systeme ersetzen zu müssen. Anders als herkömmliche DevOps-Plattformen fungiert CloudBees Unify als Kontrollebene über jede bestehende Toolchain und nutzt eine offene, modulare Architektur, die sich nahtlos in beliebte Tools wie GitHub Actions und Jenkins verbinden lässt.

Pionierarbeit bei KI-gestützter Softwareentwicklung

Nach der Übernahme des KI-basierten Testunternehmens Launchable im Jahr 2024 hat CloudBees "CloudBees Smart Tests" eingeführt, ein KI-gestütztes QA-Testtool. Erste Kunden wie LY Corporation und GoCardless berichten von einer erheblich verbesserten Testeffizienz - darunter eine 50-prozentige Reduktion der Maschinenlaufzeit, eine Verkürzung der Testlaufzeiten um 90 % und eine Verringerung der Build-Zeiten um 40 %.

Mit der Übernahme kehrte der ehemalige CloudBees-Mitarbeiter und Jenkins-Erfinder Kohsuke Kawaguchi in einer kritischen Wachstumsphase zum Unternehmen zurück.

"Wir sind stolz darauf, einige der führenden europäischen Firmen dabei zu unterstützen, ihre komplexesten Entwicklungsherausforderungen zu lösen. Mit wachsenden Anforderungen an Entwickler liegt unser Fokus weiterhin auf skalierbaren, sicheren und konformen Lösungen, die Teams helfen, schneller zu agieren und im KI-Zeitalter erfolgreich zu sein", sagt Anuj Kapur, CEO von CloudBees. Bevor er 2022 die Unternehmensführung übernahm, war er als Chief Strategy Officer bei Cisco und als President bei SAP tätig.

Im Jahr 2024 berichtete Forrester, dass dank der CloudBees-Produktsuite die Ausfallzeiten bei Kunden nahezu auf null sanken. Effizienz- und Sicherheitsgewinne erreichten einen Return-On-Investment (ROI) von 426 %. Im zweiten Jahr der Zusammenarbeit mit CloudBees verringerte sich die Gesamtzahl verlorener Entwicklerstunden um 99 %. Dies resultierte in Einsparungen von 4,5 Millionen US-Dollar, die im dritten Jahr auf 10,6 Millionen US-Dollar anstiegen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren stiegen die Software-Pipelines zudem um bis zu 60 %.

Über CloudBees

CloudBees ist eine führende DevOps-Lösung für Unternehmen, die komplexe und umfangreiche Modernisierungen ihrer Softwareentwicklungen umsetzen müssen. Entwickelt für global agierende Konzerne, verbindet CloudBees bestehende Systeme und neue Technologien - und unterstützt Organisationen dabei sich, sicher, intelligent und nach ihren eigenen Vorstellungen zu transformieren.

Als die offenste und flexibelste DevOps-Lösung der Branche integriert sich CloudBees nahtlos in jedes Entwickler-Tool und ermöglicht Teams, bessere Software schneller und sicherer in jeder Umgebung zu entwickeln. CloudBees automatisiert und optimiert die Softwarebereitstellung im großen Maßstab, mit integrierter kontinuierlicher Compliance sowie Governance in Unternehmensqualität, beschleunigt durch KI-Funktionen.

Im Jahr 2010 gegründet, wird CloudBees von führenden Investor:innen unterstützt, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix Partners und Lightspeed Venture Partners. Weitere Informationen unter www.cloudbees.com .