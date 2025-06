Berlin (ots) -Bei der morgigen Sonder-Verkehrsministerkonferenz steht die Zukunft des Deutschlandtickets auf der Agenda. Zur aktuellen Debatte äußert sich der Vorsitzende des ACE Auto Club Europa, Sven-Peter Rudolph, wie folgt:"Das Deutschlandticket ist eine Tarifrevolution - einfach, digital, bundesweit gültig. Millionen Menschen nutzen es täglich und haben damit endlich einen verlässlichen, bezahlbaren Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Dass nun öffentlich über ein mögliches Aus des Tickets spekuliert wird, ist ein fatales Signal an alle aktuellen und potenziellen Nutzerinnen und Nutzer. Die aktuellen Diskussionen gefährden nicht nur die notwendige Preisstabilität, sondern auch das Vertrauen in die Verlässlichkeit politischer Zusagen.Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag klar zum Deutschlandticket bekannt - und sie muss dieses Versprechen jetzt einlösen. Dort heißt es ausdrücklich: 'Das Deutschlandticket wird über 2025 hinaus fortgesetzt. Dabei wird der Anteil der Nutzerfinanzierung ab 2029 schrittweise und sozialverträglich erhöht.' Genau das erwarten wir - und vor allem erwarten es die Menschen, die den ÖPNV nutzen oder verstärkt nutzen wollen.Wir fordern Bund und Länder auf, auf der morgigen Verkehrsministerkonferenz eine dauerhafte und zuverlässige Finanzierung für das Deutschlandticket zu beschließen, damit der Preis in den nächsten Jahren für die Bürgerinnen und Bürger stabil bleibt.Für uns als ACE steht fest: Das Deutschlandticket muss dauerhaft und bezahlbar bleiben. Preisstabilität mindestens bis 2029 und eine klare Ansage zur Fortführung über dieses Datum hinaus sind unverzichtbar. Preisanpassungen dürfen auch danach nur schrittweise und sozialverträglich erfolgen, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht.Nur mit Planungssicherheit und Verlässlichkeit lässt sich die Verkehrswende wirklich umsetzen."Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deLinkedIn: linkedin.com/company/ace-auto-club-europa-e-v-Original-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/6063452