Microsoft treibt seine KI-Offensive mit einem neuen Industrielabor in Wisconsin voran. Aktie zieht an!Microsoft macht ernst mit seiner Strategie, Künstliche Intelligenz (KI) tief in die industrielle Wertschöpfungskette zu integrieren. Der Tech-Riese eröffnete offiziell sein erstes AI Co-Innovation Lab für die Fertigungsindustrie auf dem Campus der University of Wisconsin-Milwaukee (UWM). Milliardenoffensive in Wisconsin nimmt Gestalt an Das neue Labor ist Teil der angekündigten 3,3 Milliarden US-Dollar schweren Infrastrukturinvestition, die Microsoft bereits im vergangenen Jahr für den Südosten von Wisconsin in Aussicht gestellt hatte. In enger Zusammenarbeit mit der Wisconsin Economic …