Der Asset-Manager CoinShares meldet die zehnte Woche in Folge Zuflüsse in digitale Vermögenswerte. Hintergrund ist laut dem Unternehmen die geopolitische Unsicherheit, die die Kryptonachfrage antreiben würde. Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte notierten in der vergangenen Woche die zehnte Woche in Folge Zuflüsse in Höhe von insgesamt 1,24 Mrd. US-Dollar. Die Zuflüsse seit Jahresbeginn stiegen damit auf ein neues Rekordhoch von 15,1 Mrd. US-Dollar. Allerdings ließ der starke Zustrom in der ...

