Mainz (ots) -Was wäre, wenn das politische Deutschland mehr Schweiz wagen würde? Die Schweizer sind stolz auf ihre direkte Demokratie und größtenteils zufrieden mit ihrer Regierung. In Deutschland dagegen nimmt die Unzufriedenheit zu. Der Schweizer Filmemacher Roger Brunner wagt in der Dokumentation "Die beste Demokratie der Welt? Das Schweizer Modell als Idee für Deutschland?" am Donnerstag, 3. Juli 2025, 20.15 Uhr, ein Gedankenexperiment. Im Anschluss, um 21.05 Uhr, folgt "Sternstunde Philosophie Extra von der phil.COLOGNE". Die Schweizer Philosophin und Moderatorin Barbara Bleisch diskutiert mit ihren Gästen über "Demokratie in der Krise - hat das Volk immer recht?". Beide Sendungen sind ab dem Tag der Ausstrahlung in der 3satMediathek zu finden. Erstausstrahlungen.Demokratien werden weltweit beschädigt, die Fragmentierung der Parteienlandschaft schreitet voran, rechtsextreme Parteien werden stärker und Regierungsbildungen immer schwieriger. Könnten die Schweizer Volksentscheide ein Vorbild sein?"Die beste Demokratie der Welt? Das Schweizer Modell als Idee für Deutschland?"In der 3sat/SRF-Dokumentation erklärt Filmemacher Roger Brunner das politische System der Schweiz. Er fragt in Deutschland bei Spitzenpolitikerinnen und -politikern von links bis ganz rechts nach, ob in diesen Zeiten eine Konkordanzregierung nach dem Vorbild der Schweiz nicht für mehr Stabilität und weniger Streit sorgen würde - was ist aus dem "mehr Demokratie wagen" von Kanzler Willy Brandt geworden? Zu Wort kommen auch Jugendliche einer Abiturklasse in Leipzig, die klare Erwartungen an die Regierung haben."Sternstunde Philosophie Extra von der phil.COLOGNE" - "Demokratie in der Krise - hat das Volk immer recht?"Auch in der anschließenden "Sternstunde Philosophie Extra von der phil.COLOGNE" schauen die Schweizer Philosophin und Moderatorin Barbara Bleisch und ihre Gäste ausgehend von der Schweiz auf die Staatsform der Demokratie. Die liberale Demokratie ist unter Druck, die Skepsis an ihren Verfahren wächst in vielen Ländern. Und mit ihr die Wut der Bürger. Hat die Demokratie ihren Zenit überschritten? Oder bleibt sie, wie Winston Churchill es einst formulierte, nach wie vor die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen? Barbara Bleisch diskutiert auf der phil.COLOGNE mit der deutschen Schriftstellerin und Podcasterin Jagoda Marinic, mit dem schweizerisch-britischen Historiker Oliver Zimmer und dem schweizerisch-deutschen Schriftsteller Jonas Lüscher.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/bestedemokratie?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe. (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/die-beste-demokratie-der-welt-das-schweizer-modell-als-idee-fuer-deutschland)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6063482