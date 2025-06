Baierbrunn (ots) -Die Wort & Bild Mediengruppe geht den nächsten Schritt in ihrer Wachstumsstrategie und gründet mit der 720 Health Media GmbH & Co. KG einen eigenständigen Vermarkter, spezialisiert auf Gesundheit und Pharmazie. Mit dieser strategischen Entscheidung positioniert sich die Mediengruppe einmal mehr als führender Impulsgeber im Gesundheitsmarkt - mit dem klaren Anspruch, Gesundheit ganzheitlich und gesellschaftlich verantwortungsvoll zu gestalten.In einem sich wandelnden Werbe- und Gesundheitsmarkt sind Orientierung und Vertrauen gepaart mit Innovationskraft entscheidend: 720 Health Media vereint verlässliche Werbeumfelder mit der Entwicklung neuer wirkungsvoller und datenorientierter Produkte für Werbekunden und Agenturen - und wird damit zum Kompass für wertebasierte und zukunftsorientierte Gesundheitsvermarktung."Unsere Medien bauen eine Brücke zwischen Menschen und Medizin - leicht verständlich und nach höchsten redaktionellen Standards. Diese Stärke nutzt unser Team um Marco Bergmann und Ronja Böhlke gezielt für den Werbemarkt und bekennt sich zu unserer verantwortungsvollen Rolle im Medienökosystem. Wir freuen uns, für unsere Werbekunden und Agenturen neue Vermarktungslösungen und -produkte mit einem stetig wachsenden Zugang zu Gesundheitszielgruppen zu entwickeln", so Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe.Neue Perspektiven für den Werbemarkt: 2 x 360 GradMit der Gründung von 720 Health Media reagiert Wort & Bild auf die veränderten Anforderungen des Marktes: Werbekunden wünschen heute mehr denn je transparente, glaubwürdige und zugleich leistungsfähige Gesundheitsumfelder - aus einer Hand und kanalübergreifend. Für den Werbemarkt heißt das Gesundheitsvermarktung mit 720-Grad-Perspektive. Der Name 720 Health Media steht für ein innovatives Vermarktungsangebot für Gesundheit und Pharmazie. 720 bedeutet 2 x 360 Grad: in der Ansprache von Zielgruppen B2B wie B2C und in der Abdeckung von OTC bis RX. 720 bedeutet ebenso 360 Grad menschenzentriert plus 360 Grad marktorientiert.Starke Gesundheitsmarken unter einem VermarktungsdachSchon heute erreicht der Wort & Bild Verlag mit seinen Medien über 24 Millionen Menschen. Marken wie Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber und medizini nehmen eine Leuchtturmfunktion im deutschsprachigen Gesundheitsbereich ein. Ihre evidenzbasierten Inhalte bieten verlässliche Antworten und wertvolle Hilfestellungen - gerade in einer Welt, in der Gesundheitsfragen immer komplexer werden.Die neue Gesellschaft 720 Health Media übernimmt die Vermarktung des bestehenden Portfolios des Verlags und zeigt sich mit ihrer besonderen Vermarktungsstärke und ihrem Netzwerk im Gesundheitsmarkt zugleich offen für nachhaltige Partnerschaften.Über die Wort & Bild Mediengruppe (https://www.wortundbildverlag.de/)Die Wort & Bild Mediengruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht Wort & Bild monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/6063509