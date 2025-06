Köln (ots) -In der Ausgabe 3/2025 seines Mitgliedermagazins widmet sich der ACV Vergangenheit und Gegenwart des grauen Bandes, das sich auf mehr als 13.000 Kilometern durch Deutschland zieht.War Autofahren früher entspannter? Ist Geschwindigkeit wirklich gleichbedeutend mit Freiheit? Millionen Autofahrer strömen jedes Jahr zur Urlaubszeit auf die Autobahnen, mit Taschen im Kofferraum und Erwartungen im Gepäck. Die schnellste aller Schnellstraßen ist mehr als nur Asphalt und Beton, sie ist Versprechen, Politikum und ein kulturelles (deutsches) Phänomen. In der Titelgeschichte (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-03/titelstory) des aktuellen Mitgliedermagazins PROFIL (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-03/start) geht der ACV Automobil-Club Verkehr diesem nach.Weitere Highlights der neuen Ausgabe:- Ratgeber: Nützliche Tipps für das Reisen mit Hund und Katze. Außerdem: Falträder oder leichte Bikes können kompakte Begleiter für den Urlaub mit dem Camper sein.- Verkehrspolitik: Ein Verkehrsmittel-Vergleich von Frankfurt am Main nach Zadar in Kroatien offenbart Stärken und Schwächen. Der ACV und weitere Mitglieder des EAC (European Automobil Clubs) haben die Reise gewagt.- Mobil: Deutschland lädt nach - E-Autos der deutschen Hersteller finden den Anschluss an asiatische Vorreiter.- Menschen: Markus Schrick, Geschäftsführer von Xpeng Deutschland, baut das Geschäft des chinesischen Automobilherstellers hierzulande aus.- Wissen: Pannenset statt Reserverad - Wie funktioniert es? Und: Was muss bei der Einrichtung einer heimischen Wallbox beachtet werden?- ACV News: Mit der Caravan Rallye an die Nordseeküste.Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV (https://www.acv.de/wissen/mitgliedermagazin).Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6063503