Mladá Boleslav (ots) -- Auf der Nennliste des siebten Laufs zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft in Lamia stehen 17 Škoda Besatzungen, 14 von ihnen kämpfen um Punkte in der WRC2- Nach seinem WRC2-Sieg bei der Rallye Italien Sardinien liegt Škoda Pilot Roberto Daprà vom Delta Rally Team derzeit auf dem dritten Platz der Gesamtwertung- Der aktuelle Gesamtvierte Gus Greensmith von RaceSeven (Škoda Fabia RS Rally2) ist ebenfalls für WRC2-Punkte nominiertDie bevorstehende Akropolis-Rallye Griechenland (26.-29. Juni 2025) ist eine der härtesten Schotterveranstaltungen im Kalender der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025. Nach ihrem WRC2-Sieg bei der Rally Italien Sardinien strebt das italienische Škoda Duo Roberto Daprà/Luca Guglielmetti erneut eine Spitzenplatzierung an. Der Brite Gus Greensmith, der sich einen Škoda Fabia RS Rally2 mit dem schwedischen Beifahrer Jonas Andersson teilt, will seinen vierten Platz in der aktuellen WRC2-Gesamtwertung verbessern.Drei Wochen nach ihren WRC2-Podiumsplätzen bei der Rally Italien Sardinien sind die Škoda Crews Roberto Daprà/Luca Guglielmetti und Martin Prokop/Michal Ernst wieder im Einsatz. Mit dem Rückenwind des Klassensieges bei ihrer Heimveranstaltung reisen die Italiener Roberto Daprà/Luca Guglielmetti als einer der Anwärter auf einen Spitzenplatz zur Akropolis Rallye Griechenland. "Es ist eine weitere harte Rallye", sagt der 24-jährige Daprà. "Aber wir werden es versuchen. Schauen wir mal." Die Crew des Delta Rallye Teams beendete die letztjährige Akropolis Rallye Griechenland als Siebter in der WRC2.Für den tschechischen Routinier Martin Prokop, der einen Škoda Fabia RS Rally2 seines familieneigenen Teams fährt, war der dritte WRC2-Platz bei der Rally Italien Sardinien sein bestes Ergebnis seit der Saison 2023. Der 42 Jahre alte Rallye-Juniorenweltmeister von 2009 strebt in Griechenland ein weiteres starkes Ergebnis an. "Diese harten Events sind etwas für uns", sagt er.Zwei weitere Škoda Crews wollen sich von ihrem Pech beim italienischen WM-Lauf erholen. Der ehemalige WRC2-Champion Emil Lindholm und seine Beifahrerin Reeta Hämäläinen vom Team Toksport WRT brauchen ein starkes Ergebnis, um ihren Ausfall von Sardinien wieder auszugleichen. Bei der gleichen Veranstaltung verpassten auch Lauri Joona/Samu Vaaleri einen möglichen WRC2-Sieg. Die finnische Crew von MS Munaretto reist nach Griechenland mit der klaren Absicht, Wiedergutmachung zu leisten.Am Steuer eines von RaceSeven betreuten Škoda Fabia RS Rally2 ist der WRC2-Gesamtvierte Gus Greensmith wieder im Einsatz. Der Engländer, der wie gewohnt von Jonas Andersson aus Schweden navigiert wird, befindet sich in einer hervorragenden Position im Kampf um die WRC2-Krone. Die Akropolis Rallye Griechenland ist erst der dritte für Punkte nominierte Einsatz für Greensmith. Zusammen mit Andersson gewann er die WRC2-Kategorie bei der Safari Rallye Kenia und wurde Dritter in Portugal. Die estnische Toksport WRT-Junior-Crew um Robert Virves und Jakko Viilo wartet dagegen in der Saison 2025 noch auf ihr erstes richtiges Erfolgserlebnis. Insgesamt haben 17 Škoda Crews ihre Nennung für die griechische WRC-Veranstaltung abgegeben.Die "EKO Akropolis Rallye der Götter", wie der siebte WM-Lauf im vollen Wortlaut heißt, umfasst 16 harte Schotterprüfungen und eine kurze Super Special auf Asphalt zum Auftakt der Veranstaltung, die insgesamt 345,76 Kilometer umfassen. Die Rallye beginnt am Donnerstag (26. Juni) um 17:45 Uhr Ortszeit mit einem feierlichen Start vor der historischen Kulisse des Olympiastadions von Athen.Nach der Show-Etappe geht es für die Teilnehmer zur Übernachtung nach Loutraki. Der Servicepark zieht dann zur Nationalen Messe in Lamia um, wo die erfolgreichen Mannschaften am Sonntag (29. Juni) um 17:45 Uhr zur Siegerehrung eintreffen.Wussten Sie, dass ...... die Akropolis Rallye Griechenland in der ersten Saison 1973 Teil der FIA Rallye-Weltmeisterschaft war, dann von 2014 bis 2020 nicht zum Kalender zählte und vor vier Jahren zurückkehrte?... die größte Herausforderung der Akropolis Rallye Griechenland für den Škoda Fabia RS Rally2 die relativ niedrigen Geschwindigkeiten - manchmal im Durchschnitt weniger als 80 km/h - in Kombination mit extrem rauen Schotterpisten und hohen Umgebungstemperaturen sind?Gesamtwertung WRC2/Fahrer (nach 6 von 14 Veranstaltungen)1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 67 Punkte2. Oliver Solberg (SWE), Toyota, 60 Punkte3. Roberto Daprà (ITA), Škoda, 49 Punkte4. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 40 PunkteGesamtwertung WRC2 Teams (nach 6 von 14 Veranstaltungen)1. PH Sport, Citroën, 126 Punkte2. Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota, 79 Punkte3. Sarrazin Motorsport - Iron Lynx, Citroën, 64 Punkte4. Toksport WRT, Škoda, 32 PunkteFIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025Rallye Monte Carlo, 22. - 26. JanuarRallye Schweden, 13. - 16. FebruarSafari-Rallye Kenia, 20. - 23. MärzRallye Kanarische Inseln (ESP), 24. - 27. AprilRallye Portugal, 15. - 18. MaiRallye Italien Sardinien, 5. - 8. JuniAkropolis-Rallye Griechenland, 26. - 29. JuniEstland-Rallye, 17. - 20. JuliFinnland-Rallye, 31. Juli - 3. AugustRallye Paraguay, 28. - 31. AugustRallye Chile Bio Bío, 11. - 14. SeptemberRallye Zentraleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. - 19. OktoberRallye Japan, 6. - 9. NovemberRallye Saudi-Arabien, 27. - 30. November