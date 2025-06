Leipzig/München (ots) -Zum 31. Mal im deutschen Fernsehen: Weltstar und Stifter José Carreras begrüßt am Mittwoch, 10. Dezember 2025 seine prominenten Mitstreiter und Unterstützer zur 31. José Carreras Gala in der Media City Leipzig. Übertragen wird die Charity-Gala gegen Blutkrebs live vom MDR. Erneut an der Seite von José Carreras werden in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend führen.Nach der erfolgreichen 30. José Carreras Gala im vergangenen Jahr, mit einem Spendenergebnis von über 3 Millionen Euro, freut sich Gastgeber José Carreras auf die diesjährige Gala. Seit 1995 sammelt der spanische Tenor zusammen mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern Spenden für den Kampf gegen Leukämie und verwandte Blut- und Knochenmarkerkrankungen. Außerdem stellt die Sendung Patientinnen und Patienten vor, um über die Krankheit aufzuklären und betroffenen Familien auf ihrem Weg Mut zu geben.Stephanie Müller-Spirra, bekannt unter anderem aus der ARD-Sportschau, moderiert zum 3. Mal in Folge die Spendengala: "José Carreras und seine Stiftung sind vor allem eins für mich und für ganz viele Menschen da draußen: Hoffnung. Und das ist einfach ein wunderbares Gefühl, welches sie so vielen Menschen mit ihrem Wirken jeden Tag geben. Ich bin froh, glücklich und auch ein bisschen stolz, dass ich seit ein paar Jahren meinen Teil dazu beitragen kann."Sven Lorig, unter anderem Moderator des ARD-Morgenmagazins, führt seit 2020 an der Seite von José Carreras durch die Gala: "Es ist toll zu sehen, dass José Carreras, der so viel menschliche Wärme in sich trägt, eine große Zielstrebigkeit an den Tag legt. Ich finde es sehr besonders, wie genau er stets auf das große Ganze schaut: wie kann man die Spendengelder am besten einsetzen, wie sich richtig und nachhaltig um Kranke kümmern, um die Familien, um die Forschung, um medizinische Projekte. Es ist einfach toll, dies miterleben und auch mithelfen zu können."Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Seit 1995 beweist die José Carreras Gala, dass wir gemeinsam mit der großartigen und nachhaltigen Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender viel Gutes erreichen können. Ich bedanke mich bei ihnen und bei allen Mitwirkenden und hoffe auf eine erneute emotionale und erfolgreiche Sendung."Jessica Rabeneck, ehemalige Patientin: "Ich freue mich, die großartige und wertvolle Arbeit, die tagtäglich in der Leukämie-Stiftung geleistet wird, als Mutmacherin zu unterstützen. Inzwischen darf ich 5 krebsfreie Jahre feiern, während viele noch gegen die Krankheit kämpfen und nicht sicher sind, wie es ausgeht. Ich möchte allen akut Betroffenen zeigen, dass es nicht nur Worst-Case-Szenarien gibt, sondern dass Blutkrebs heilbar ist! Wir alle brauchen Mut und Hoffnung, nicht lähmende Angst und Sorgen. Die Stiftung schenkt Betroffenen und Angehörigen seit 30 Jahren so viel Mut und Hoffnung, ich möchte einen kleinen Teil davon zurückgeben!"Welche Stars in diesem Jahr José Carreras auf der Bühne und am Spenden-Telefon unterstützen werden, wird ab Herbst veröffentlicht. Ebenfalls ab Herbst wird bekanntgegeben, wo und wann die Tickets erhältlich sind. Veranstaltungsort ist die Media City Leipzig. Produzent der 31. José Carreras Gala ist Kimmig Entertainment.- Weitere Informationen: www.jose-carreras-gala.de- Presse I Bildmaterial: Das Logo der José Carreras Gala und ein Bild für die Ankündigung der José Carreras Gala 2025 sind hier erhältlich und für die Veröffentlichung in anderen Medien in Verbindung mit der José Carreras Gala frei verfügbar: https://ots.de/ZShkCtÜber die José Carreras GalaDeutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2024 zum 30. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 245 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch über 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.