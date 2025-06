APA ots news: Finanzmarktaufsicht startet Dialog mit österreichischen Finfluencer:innen

Veranstaltung der FMA in Wien dient dem Kennenlernen, der Information und der Prävention von Regelverstößen



Wien (APA-ots) - Influencer:innen mit einem besonderen Fokus auf Finanzthemen,

sogenannte "Finfluencer:innen sind in den sozialen Medien allgegenwärtig. Sie decken ein breites Spektrum ab - es reicht von allgemeiner Finanzbildung über Kommentare zu politischen und wirtschaftlichen Themen bis hin zu konkreten Empfehlungen zum Kauf bestimmter Finanzinstrumente. Finfluencer:innen treten oft als Expert:innen auf, teilen persönliche Erfahrungen, Lebensweisheiten, Marktanalysen oder Anlagetipps in einer unterhaltsamen und leicht zu konsumierenden Form.



Ihre Popularität trägt mit dazu bei, dass sich das Verhalten und die Entscheidungen von Kleinanleger:innen - vor allem von jüngeren - weiterentwickelt. Das vermittelt zwar einerseits vielen Menschen niederschwellig Informationen zu Finanzthemen, bringt jedoch auch besondere Risiken für Investor:innen mit sich. Zum Beispiel die Verbreitung falscher, irreführender oder interessengeleiteter Informationen, leichtfertige Empfehlungen für komplexe und riskante Finanzprodukte oder das Verschweigen von Interessenkonflikten, etwa wenn Finfluencer:innen für ihre Empfehlungen von Anbietern bezahlt werden. Von Betrug ganz zu schweigen - in einer konzertierten Aktion haben vor wenigen Wochen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt unter Führung der britischen FCA einer Reihe von Kriminellen das Handwerk gelegt, die als Finfluencer:innen auftraten.



Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat für den heutigen Donnerstag erstmals österreichische Finfluencer:innen nach Wien eingeladen, um mit der Szene in den Dialog zu treten. Neben dem Kennenlernen der rund 20 angemeldeten Finfluencer:innen und den Expert:innen aus den Bereichen Integrierte Aufsicht und Innovation sowie Wertpapieraufsicht der FMA stehen auch Informationen über den Rechtsrahmen im Mittelpunkt, der auch in den neuen Sozialen Medien seine Gültigkeit hat. Ein Ziel ist es, Finfluencer:innen für die geltenden Regeln - etwa in den Bereichen Anlageberatung und Anlageempfehlung - zu sensibilisieren und damit zu verhindern, dass diese aus Unwissenheit übertreten werden. Auch die Frage, ob die derzeitige Gesetzeslage Finfluencer:innen und ihren Einfluss auf Kleinanleger:innen und andere Marktteilnehmer:innen angemessen berücksichtigt, wird die FMA mit dem Input aus dieser Veranstaltung und anderen Marktbeobachtungen analysieren.



