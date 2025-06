Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Anlageklasse der Corporate Hybrids, Nachranganleihen von Nicht-Finanzunternehmen, erfreut sich einer enorm wachsenden Beliebtheit - sowohl bei Emittenten als auch bei Investoren, so Hagen Fuchs, Portfoliomanager von Swisscanto LUX Anleihenfonds.Das prägende Ereignis im ersten Halbjahr sei im Februar erfolgt, als nachrangige Unternehmensanleihen von US-Emittenten in den ICE-Indizes aufgenommen seien. Nachdem die Agentur Moody's vergangenes Jahr ihre Rating-Methodologie geändert habe, sei für US-Emittenten die Emission von Corporate Hybrids im europäischen Format attraktiver geworden. In der Folge hätten viele Emittenten schon im Jahr 2024 begonnen, ihre Preferred-Shares-Programme durch nachrangige Anleihen zu ersetzen. Dieser Trend habe sich ins Jahr 2025 fortgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...