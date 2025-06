APA ots news: UNIQA: Registrierung für das Kundenportal nun auch mit ID Austria möglich

Ab sofort können sich Privatkund:innen noch einfacher über die digitale Identifizierungsoption ID Austria für myUNIQA registrieren



Wien (APA-ots) - UNIQA arbeitet laufend daran, ihren Kund:innen ein noch besseres

Kundenerlebnis zu ermöglichen, besonders im digitalen Bereich. Mit 3,9 Millionen Aktivierungen sowie über 500 digitalen Anwendungen in ganz Österreich ist die ID Austria eine der führenden Lösungen für digitale Identität in Europa. Ab sofort stellt UNIQA dieses Service auch ihre Privatkund:innen zur Verfügung: Die Identitätsverifizierung im Zuge der Registrierung für myUNIQA kann nun bequem über ID Austria erfolgen, an einer weiteren Einbindung wird bereits gearbeitet. " Schnell, einfach und sicher - diese Kriterien müssen digitale Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden erfüllen. Durch die Nutzung von ID Austria bieten wir eine schnelle, sichere und

benutzerfreundliche Möglichkeit zur Identifikation bei der Registrierung in unserem Kundenportal - sowohl im Web als auch via App ", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG .



Wie können sich Kund:innen über ID Austria registrieren?

Nach Eingabe der Polizzennummer auf myuniqa.at können sich Kund:innen für myUNIQA registrieren und ID Austria als eine von vier Identifizierungsmöglichkeiten auswählen, bisherige Optionen bleiben ebenfalls verfügbar. Darüber hinaus steht auch ein Video-Tutorial für die ID Austria Registrierung zur Verfügung.



myUNIQA - unkomplizierte Kommunikation, rasche Erledigungen

Von persönlicher Betreuung bis hin zu digitalen Tools bietet UNIQA ihren Kund:innen sämtliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Kommunikation. " In der Beratung wird nach wie vor das persönliche Gespräch geschätzt, bei alltäglichen Erledigungen nehmen unsere Kund:innen zunehmend digitale Services in Anspruch, zu denen myUNIQA einen zentralen Zugang bietet", bringt Peter Humer den dualen Ansatz in der Kundenkommunikation auf den Punkt.



Bisher nutzen über 675.000 Kund:innen myUNIQA und können somit Schäden melden und Rechnungen schnell einreichen - 87 Prozent aller Leistungseinreichungen der Krankenversicherung erfolgen bereits über myUNIQA. Darüber hinaus sind Details zu Verträgen und Services einsehbar und auch die Internationale Versicherungskarte (IVK) steht digital zur Verfügung. Neben dem elektronischen Postfach bietet der Messenger eine sichere Kommunikationsmöglichkeit mit UNIQA. Darüber hinaus haben alle aktuell 200.000 registrierte Kund:innen der Krankenversicherung (Privatarzttarif) die Möglichkeit, über myUNIQA Telemedizin in Anspruch zu nehmen und so rasch und unkompliziert ärztliche Hilfe zu erhalten - auch außerhalb der Ordinationszeiten und ohne das Haus zu verlassen.



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



