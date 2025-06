Pasta essen kann glücklich machen! Das zeigt die neue Studie "Pasta, what a feeling!" der Università Cattolica del Sacro Cuore, die mit Unterstützung der Barilla Gruppe den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Pasta und emotionalem Wohlbefinden untersucht hat. Veröffentlicht wurde sie in der US-amerikanischen Fachzeitschrift "Food Science Nutrition" (Volume 13, Issue 5, Mai 2025). Der Verzehr von Pasta wird von einigen Teilnehmenden mit positiven Assoziationen wie Erinnerungen an die Familie, Wohlgefühl und Zufriedenheit verbunden.

Die Studie "Pasta, what a feeling! A multi-method study on the relationship between pasta consumption and happiness" zeigt: Pasta steigert bei einigen Befragten das Glücksempfinden besonders, wenn sie in geselliger Runde wie beim Familienessen oder bei Treffen mit Freunden genossen wird. Für den ersten Teil der Studie wurden über 1.500 Personen in Italien befragt: 41 assoziieren Pasta mit Familie, 21 mit positiven Emotionen, 10 mit Genuss und 7 mit Komfort und Entspannung.

Im zweiten Teil der Studie wurden 83 Teilnehmende mithilfe der Tagebuchmethode in einer App (LifeData©) beobachtet, in die sie vor und nach ihren Mahlzeiten ihren Gefühlszustand eintrugen. Die wichtigsten Ergebnisse:

44 essen Pasta regelmäßig (2-3-mal pro Woche), fast 24 täglich.

Pasta wird mit Sättigung (34 %), Zufriedenheit (29 %) und Glück (10 %) verknüpft.

Viele verbinden Pasta mit familiären Erinnerungen (41 %), allgemeinem Wohlbefinden (21 %) und Komfort (7 %).

Einige assoziieren den Verzehr mit weniger negativen Emotionen, weniger Stress und mehr Achtsamkeit.

Pasta-Essen in Gesellschaft kann das Glücksempfinden deutlich steigern.

Dies zeigt: Pasta ist mehr als ein Grundnahrungsmittel. Die Studie unterstreicht die Bedeutung von Ernährung für das psychologische und soziale Befinden.

Professor Francesco Pagnini von der Università Cattolica del Sacro Cuore sagt: "Unsere Studie verdeutlicht, dass der gemeinsame Genuss von Pasta dauerhafte emotionale Bindungen schaffen und sogar Trost spenden kann. In unserer Umfrage wurde kein anderes kohlehydrathaltiges Lebensmittel mit einer ähnlichen Steigerung des Glücksgefühls in Verbindung gebracht, wenn sie im Rahmen eines gemeinsamen Essens verzehrt wurden. Dies zeigt uns, dass die Kombination aus Pasta und sozialer Interaktion ein bedeutender Glücksfaktor ist."

"Diese Studie demonstriert, wie leicht Pasta mit seiner Kombination aus köstlichem Geschmack und nahrhaften Eigenschaften ein Gefühl von Glück in den Alltag bringen kann," sagt Valeria Rapetti, R&D Global Nutrition and Wellbeing Director der Barilla Gruppe. "Damit zeigt sie auf wunderschöne Weise, wie Pasta Menschen zusammenbringt und Momente des Glücks schafft."

