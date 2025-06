Herning, Dänemark (ots) -Mit der AbsorbTech-Serie bringt JBS of Denmark eine Unterwäschelinie auf den Markt, die moderne Textiltechnologie mit skandinavischem Design verbindet. Sie wurde speziell für Frauen und Männer entwickelt, die im Alltag mit leichter Blasenschwäche oder temporärer Inkontinenz leben - sei es vor oder nach der Schwangerschaft, durch hormonelle Veränderungen, beim Sport oder im höheren Alter.Die Serie bietet diskreten Schutz bei gleichzeitig höchstem Tragekomfort. Gefertigt aus superweicher, atmungsaktiver Bio-Bambus-Viskose und frei von störenden Etiketten, passt sich AbsorbTech den Bedürfnissen der Träger:innen an - ohne sichtbar zu sein oder Kompromisse beim Design einzugehen.Herzstück der Serie ist eine innovative, mehrlagige Technologie, die auf intelligente Weise Flüssigkeit aufnimmt, sicher einschließt und den Körper trocken hält. Die innere Schicht leitet Feuchtigkeit sanft von der Haut weg, während die saugfähige Mitte mit bewährter Polygiene StayFresh-Technologie große Mengen aufnimmt und speichert. Eine spezielle Membran schützt vor dem Austreten von Flüssigkeit, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. So bleibt das Tragegefühl angenehm - und die Kleidung trocken.Zusätzlich sorgt die integrierte Polygiene StayFresh -Technologie für langanhaltende Frische, indem sie das Wachstum geruchsverursachender Bakterien hemmt. Das Ergebnis: weniger Geruch, weniger Waschgänge - und ein sicheres Gefühl den ganzen Tag über."Absorbierende Unterwäsche ist für Menschen gemacht, die sich trotz körperlicher Veränderungen ein Stück Alltagssicherheit und Komfort zurückholen möchten - ohne auf Stil oder Qualität zu verzichten", so Nicolai Hartung, Vertriebs- und Marketingleiter von JBS of Denmark. "Unsere Unterwäsche schützt diskret, fühlt sich angenehm an und unterstützt überall dort, wo man sich mehr Sicherheit wünscht."Für Frauen ist die Serie in drei eleganten Styles erhältlich - Hipster (https://jbsofdenmark.de/54-80241-45-9), Taillenslip (https://jbsofdenmark.de/54-80241-65-9) und klassischer Slip (https://jbsofdenmark.de/54-80241-67-9) - ideal für alle Lebensphasen: während der Schwangerschaft, zur Rückbildung nach der Geburt, bei hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren oder bei krankheitsbedingter Inkontinenz.Auch Männer finden in AbsorbTech eine zuverlässige Lösung: mit zwei funktionellen Varianten - einer leichten "Drop-Stop"-Version (https://jbsofdenmark.de/55-50240-51-9) für dezenten Schutz nach dem Toilettengang und einem stärkeren Modell (https://jbsofdenmark.de/55-50241-51-9) für mehr Absorption im Alltag. Beide Modelle sind so konzipiert, dass sie sich nicht unter der Kleidung abzeichnen und volle Bewegungsfreiheit bieten.Die komplette AbsorbTech-Serie für Damen (https://jbsofdenmark.de/absorbtech-damen) und Herren (https://jbsofdenmark.de/absorbtech-herren) ist ab sofort online auf www.jbsofdenmark.de (https://jbsofdenmark.de/) erhältlich.Über JBS of DenmarkJBS of Denmark ist eine Marke der JBS Textile Group und steht für hochwertige, verantwortungsbewusst produzierte Unterwäsche im skandinavischen Stil. Seit über 100 Jahren verbindet das Unternehmen Qualität, Tragekomfort und Innovation. Mit der absorbierenden Unterwäsche bietet JBS eine moderne Lösung für ein oft tabuisiertes Thema - funktional, stilvoll und unauffällig.Pressekontakt:JBS Textile Group A/SKerstin Engl+45 71 94 95 71kee@jbs.dkOriginal-Content von: JBS Textile Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179767/6063582