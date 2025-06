Die Aktie des kanadischen Rohstoff-Explorers NextMetals Mining, ehemals Premium Resources, hat in den vergangenen fünf Handelstagen um rund +22% auf aktuell 9,52 CA$ zugelegt. Und jetzt drückt das Unternehmen aufs Gaspedal. Die Bohrungen in der Selkirk-Mine in Botswana werden beschleunigt. Kann das den Titel weiter beflügeln? Zweites Bohrgerät installiert Neuer Name, neue Power: Kaum ist aus Premium Resources nun NextMetals Mining geworden, drückt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...