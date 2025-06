Hamburg (ots) -- iglos Muttergesellschaft Nomad Foods veröffentlicht den länderübergreifenden Bericht "Frozen in Focus" zu Trends im Tiefkühlkostmarkt- Die Studie zeigt: 36 % der Verbraucher wünschen sich ein größeres Gefrierfach- 62 % sind der Meinung, dass Tiefkühlkost genauso nahrhaft sein kann wie frische Lebensmittel- 38 % schätzen Tiefkühlprodukte, weil sie saisonales Kochen das ganze Jahr über ermöglicheniglos Muttergesellschaft Nomad Foods hat ihren ersten jährlichen Bericht "Frozen in Focus" veröffentlicht. Darin zeigt eine umfassende, länderübergreifende Studie: Mehr als ein Drittel (36 %) der deutschen Verbraucher wünscht sich ein größeres Gefrierfach zu Hause.Die anhaltende Beliebtheit von Tiefkühlkost ist vor allem auf ihre praktische Handhabung zurückzuführen - 55 % der Verbraucher geben an, dass Tiefkühlprodukte ihnen Zeit sparen. Doch es zeigt sich auch, dass sich mit veränderten Lebensstilen und Einstellungen auch die Gründe für den Griff ins Tiefkühlregal erweitern.[1]Die Befragung von über 2.000 Erwachsenen in Deutschland zeigt, dass fast ein Drittel der Menschen (29 %) den Gefrierschrank heute häufiger nutzt als noch vor fünf Jahren. 51 % geben sogar an, nicht mehr ohne ihn leben zu können. Diese Wertschätzung spiegelt sich auch darin wider, dass knapp die Hälfte (46 %) das Küchengerät als "unterschätzt" bezeichnet.Ein verstärkter Fokus auf die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung macht Tiefkühlprodukte beliebt - fast die Hälfte der Verbraucher (44 %) sagt, dass ihnen das Gerät hilft, weniger wegzuwerfen. Außerdem zeigen Studien der University of Reading (https://research.reading.ac.uk/research-blog/2023/04/10/frozen-and-tinned-foods-can-be-just-as-nutritious-as-fresh-produce-heres-how/)[2] und der National Library of Medicine (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25526594/)[3], dass tiefgekühltes Obst und Gemüse Nährstoffe besser bewahren kann als frische Produkte. Diese Erkenntnis trägt dazu bei, dass Verbraucher Tiefkühlkost zunehmend positiver wahrnehmen."Wir sind stolz darauf, unseren ersten jährlichen Frozen in Focus-Bericht vorzustellen. Dieser beleuchtet die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher und die Trends, die sie in die Tiefkühlabteilung führen", sagt Stéfan Descheemaeker, CEO von Nomad Foods. "Die Innovationen der letzten zehn Jahre haben die Wahrnehmung von Tiefkühlkost bei Verbrauchern verändert. Der Gefrierschrank ist längst nicht mehr nur ein Ort zur Lagerung von Lebensmitteln - er entwickelt sich zum Zentrum eines effizienteren, nachhaltigeren und nährstoffreicheren Lebensstils. Auch wenn es weiterhin Herausforderungen gibt, veraltete Vorstellungen zu überwinden, zeigt die Befragung ein wachsendes Verständnis dafür, dass Tiefkühlkost ein zentraler Bestandteil einer ausgewogenen, praktischen und erschwinglichen Ernährung der Zukunft ist. Wir setzen uns dafür ein, dieses Bewusstsein weiter zu stärken und das volle Potenzial von Tiefkühlprodukten in den kommenden Jahren zu erschließen."Fast zwei Drittel der Menschen (62 %) sind der Meinung, dass Tiefkühlkost genauso nahrhaft sein kann wie frische Lebensmittel. Rund 38 % der Verbraucher schätzen zudem die Möglichkeit, mit Tiefkühlprodukten Gerichte mit saisonalen Zutaten zuzubereiten, die nicht das ganze Jahr über erhältlich sind. Und fast die Hälfte (47 %) der Konsumenten richtet ihren Lebensmitteleinkauf inzwischen sogar nach dem verfügbaren Platz im Gefrierschrank aus.[4]Trendige Küchengeräte wie Heißluftfritteusen oder Smoothie-Maker befeuern den Wunsch nach mehr Gefrierkapazität: 14 % sagen, dass sie durch den Kauf eines neuen Geräts häufiger zu Tiefkühlprodukten greifen. Auch soziale Medien beeinflussen das Konsumverhalten: So gibt rund jeder Achte (12 %) der 18- bis 24-Jährigen an, auf TikTok praktische Tipps entdeckt zu haben, wie sich Tiefkühlprodukte clever und vielseitig einsetzen lassen.Gleichzeitig zeigt sich Potenzial: Da fast jeder zehnte Verbraucher (9 %) angibt, nicht zu wissen, was sich in seinem Gefrierschrank befindet, bleiben offensichtlich viele Chancen ungenutzt - etwa Zeit, Lebensmittel und Geld zu sparen.Weitere Informationen zum Frozen in Focus-Bericht finden Sie auf der Website von Nomad Foods unter: www.nomadfoods.com/frozeninfocus (https://ots.de/kojBbD)[1] YouGov Daten, Nomad Foods, Mai 2025[2] University of Reading, Gunter Kuhnle, Professor of Nutrition and Food Science, Keshavan Niranjan, Professor of Food Bioprocessing, University of Reading, April 2023[3] National Library of Medicine, Ali Bouzari, Dirk Holstege, Diane M Barrett, Vitamin retention in eight fruits and vegetables: a comparison of refrigerated and frozen storage, Comparative Study, January 2015[4] YouGov Daten, Nomad Foods, Mai 2025Über igloiglo Deutschland mit Sitz in Hamburg ist die LOVEBRAND im Food-Segment Tiefkühlkost. Rund 1300 Mitarbeitende produzieren und vermarkten an drei deutschen Standorten die Produkte. Neben den ikonischen Produkten wie Käpt'n iglos "Glücklichmacher-Fischstäbchen" und dem berühmten Spinat mit dem Blubb konzentriert sich die Marke aber auch auf innovative vegetarische und vegane Produkte.Über Nomad FoodsNomad Foods (NYSE: NOMD) ist Europas führendes Unternehmen für Tiefkühlkost. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören bekannte Marken wie Birds Eye, Findus, iglo, Ledo und Frikom - sie sind seit Generationen Teil der Mahlzeiten vieler Verbraucher und stehen für leckere, praktische, hochwertige und nahrhafte Lebensmittel. Der Hauptsitz von Nomad Foods befindet sich im Vereinigten Königreich. Weitere Informationen finden Sie unter www.nomadfoods.com.Informationen zur BefragungsmethodeDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews des Marktforschungsinstituts YouGov. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 28.04 bis 02.05.2025 insgesamt 2279 Personen befragt. Informationen zur BefragungsmethodeDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews des Marktforschungsinstituts YouGov. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 28.04 bis 02.05.2025 insgesamt 2279 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.