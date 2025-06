© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaque Silva

Palantir hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Doch die Rallye sorgt für politische Debatten. Ein Trump-Berater hält Anteile, und die Verbindungen zur Regierung werfen Fragen auf. Die Palantir-Aktie hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch bei 147,67?US-Dollar erreicht und legte intraday um bis zu 3,1 Prozent zu, bevor der Titel bei 142,90 US-Dollar schloss. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier einen Anstieg von rund 89 Prozent - im Jahresvergleich steht ein Plus von knapp 482 Prozent. Damit ist Palantir derzeit die erfolgreichste Aktie im S&P?500. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Bericht des Project on Government Oversight (POGO), laut dem Stephen Miller, ein …