Kaum eine Industrie ist so schnelllebig wie die Telekom-Branche. Nicht nur die Bedürfnisse der Kund:innen haben sich in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert, sondern auch die Art, wie wir heute kommunizieren. Grund für Drei, seinen gesamten Auftritt den veränderten Marktbedingungen anzupassen.



Sabine Hiemetzberger, Senior Head of Digital, Brands & Communication bei Drei: "Im Jahr 2025 müssen ein Unternehmen, eine Marke etwas ganz anderes leisten als noch vor zehn Jahren. Da Kund:innen in ihren Ansprüchen immer individueller werden, reicht ein fixer Claim nicht länger, um Millionen individueller Wünsche zu erfüllen. Eine neue Anpassungsfähigkeit ist gefragt."

Am 26. Juni 2025 startet die von der Kreativagentur Wien Nord Serviceplan konzipierte Image- und Produkt-Kampagne von Drei im neuen Look & Feel. Neben dem Fokus auf starke, vielfältige Nutzen- Versprechen, setzt der neue Auftritt auf viel Emotion.

Zwtl.: Lebe hoch Drei.



Das Dach der neuen Marken-Plattform lautet "Lebe hoch Drei." Dies ist der Aufruf, das Leben mit Drei nicht nur einfach, nicht nur doppelt, sondern "hoch Drei" und damit zur dritten Potenz zu genießen. Drei ist damit der Potenzial-Booster der Menschen, der jeden Lebensaspekt mit relevanten und einmaligen Lösungen bereichert.

Diese Marken-Plattform kann je nach Kampagne oder Produkt verändert und den Bedürfnissen der Zielgruppen angepasst werden: Beispielsweise lautet sie "Power hoch Drei", wenn es um Drei Energie geht, oder "Sicherheit hoch Drei" bei Sicherheitslösungen. Wichtig dabei: Es handelt sich immer um einen klaren Kund:innen- Nutzen oder eine relevante Emotion.



Ab 26. Juni inszeniert die Kampagne mit "Freiheit hoch Drei" eine völlig neue Art, Handys zu kaufen: mit der neuen Handyfreiheit. Mit zahlreichen Vorteilen für Menschen in Österreich: günstigere Preise, mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit. Mehr dazu auf drei.at/freiheit

Hiemetzberger: "Die besten Kund:innen-Versprechen bleiben auf der Strecke, wenn sie nicht auch emotional aufgeladen werden und echte Bedürfnisse ansprechen. Es reicht nicht, Menschen im Kopf zu überzeugen, auch ihre Herzen müssen berührt werden."



Der Auftritt von Drei ist frischer, moderner und inkludiert neben dem bekannten CI-Blau als Hauptfarbe auch Lime und Purple als Farbakzente der künftig vollflächigen Hintergründe. Gleichzeitig wurde der Bildstil weiterentwickelt, um mehr Authentizität und Emotion zu zeigen. Refresht wurden auch die Brand Musik sowie das Sound-Logo.

Die neuen Werbemittel von Drei sind ab 26. Juni 2025 in TV, Kino, Hörfunk & Online zu sehen und zu hören.



Filmproduktion: Kaiserschnitt Film



Regie: Jen Krause



Fotografie: Marko Mestrovic



Tonstudio: Blautöne



Media: UM Pan Media



Drei Core-Team: Sabine Hiemetzberger (Senior Head of Digital, Brands & Commmunication), Birgit Petritsch (Teamlead Brand Building), Anna Farbowski (Brand Manager), Clemens Schnedt (Teamlead Creation), Michael Christ (Corporate Wording Manager)



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger Anbieter in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimaler Latenzzeiten und höchster Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at

