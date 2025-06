Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future notiert zwar unterhalb der 21- und 55-Tage-Linien (130,82 bzw. 130,57), was grundsätzlich negativ zu werten ist, eine Abwärtsdynamik hat sich in der Folge aber nicht eingestellt, so die Analysten der Helaba. Insofern dominiere weiterhin der Seitwärtshandel. Darauf würden auch der anhaltend niedrige ADX und der RSI verweisen, der in der Mitte der neutralen Zone seitwärts laufe. Der Stochastic sei aber gen Süden gerichtet, was die Risiken auf der Unterseite wohl etwas größer erscheinen lasse als die Chancen, zumal die US-Auftragseingänge ein positives Überraschungspotenzial bergen würden. (26.06.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...