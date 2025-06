Linz (www.anleihencheck.de) - Der USD hat in der Nacht auf heute wieder nachgegeben und einen neuen Höchstwert von 1,1713 erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Ursache für diesen Sprung seien neue Aussagen des US-Präsidenten zur Neubesetzung des FED-Vorsitzes im nächsten Jahr gewesen. Powells Amtszeit solle im Mai 2026 enden. Das hindere Donald Trump nicht an dem Vorhaben Powells Nachfolger bereits im September/Oktober vorzeitig zu nominieren. Internationale Händler würden diese Maßnahme als gezielten Versuch sehen, den Einfluss des amtierenden Notenbankpräsidenten für die restliche Amtszeit zu minimieren. Es sei kein Geheimnis, dass Trump eine sehr lockere Geldpolitik und niedrige Leitzinsen befürwortet. Wenig überraschend seien für Trump negative Folgen hinsichtlich Inflation, Währung und Finanzmarktstabilität untergeordnete Aspekte. Diesem Schritt seien über Monate hinweg mediale Angriffe gegen Powell vorangegangen. ...

