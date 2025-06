London (www.fondscheck.de) - HANetf gibt gemeinsam mit Regan Capital die Auflage des Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (ISIN IE000TD32PU3/ WKN A419AQ) bekannt, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Regan Capital ist eine in den USA ansässige Investmentgesellschaft, die bei der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten registriert ist und ein Vermögen von rund 2,6 Milliarden US-Dollar verwaltet ...

