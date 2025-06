© Foto: Michael Kuenne - PRESSCOV via ZUMA Press Wire

H&M-Aktien steigen kräftig, nachdem der Modekonzern trotz schwacher Quartalszahlen ein Sommer-Umsatzplus meldet!Die Aktie des schwedischen Modegiganten H&M (Hennes & Mauritz) hat am Donnerstagvormittag kräftig zugelegt. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt und schwächer als erwarteten Quartalszahlen beflügelt eine überraschend positive Absatzprognose für den Juni die Stimmung an den Märkten. Aktuell notiert die Aktie 5,3 Prozent im Plus bei 12,370 Euro (Stand: 11:30 Uhr MESZ, Tradegate). Hoffnungsschimmer im Sommer H&M, der weltweit zweitgrößte Modehändler, meldete für den Juni ein Umsatzplus von 3 Prozent in lokalen Währungen, nachdem die Monate zuvor eher enttäuschend verliefen. Die …