Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Politik des US-Präsidenten Trump bleibt erratisch und beeinflusst weiterhin die internationalen Anleihenmärkte, so die Börse Stuttgart.Nicht allein der Zollstreit, sondern auch die Finanzierung des US-Staatshaushalts habe dazu geführt, dass Investoren in den vergangenen Wochen höhere Risikoaufschläge bei amerikanischen Anleihen gefordert hätten. Das Vertrauen in die US-Fiskalpolitik schwinde, was auch am schwachen Dollar abzulesen sei, der in diesem Jahr mehr bereits mehr als 10 Prozent gegenüber dem Euro verloren habe. Positiv sei dagegen, dass sich die Inflation in Europa und den USA dem angestrebten Zielbereich annähert beziehungsweise in Europa bereits erreicht habe. In diesem Umfeld könnten sich die Notenbanken darauf konzentrieren, das Wachstum der Wirtschaft und die Beschäftigung zu fördern, um mit Zinssenkungen die Konjunktur zu stützen. ...

