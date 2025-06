DJ MARKT USA/Trump dürfte die Wall Street nach oben hieven

Der Nahostkrieg gilt an der Wall Street als abgehakt und nun rückt die Geldpolitik wieder in den Fokus. Und da heizt US-Präsident Donald Trump mit einem Paukenschlag die Zinssenkungsfantasie mächtig an, was an der Börse wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Der Aktienterminmarkt deutet in der Folge auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Trumps Verärgerung über die vorsichtige Herangehensweise der Fed beim Thema Zinssenkung hat den US-Präsidenten offenbar zu der Überlegung veranlasst, den Zeitpunkt der Bekanntgabe seines Kandidaten für die Nachfolge von US-Notenbankchef Jerome Powell, dessen Amtszeit noch elf Monate läuft, zu beschleunigen, wie Kreise berichten. Im Handel geht man davon aus, dass mit einem solchen Schritt der Druck auf Powell und den Offenmarktausschuss, dem Drängen von Trump nach Zinssenkungen nachzugeben, stiege.

Trumps Nachfolger auf dem Chefsessel der Fed könnte dann noch während der Amtszeit von Powell mit öffentlichen Kommentaren die Erwartungshaltung am Markt Richtung Zinssenkungen beeinflussen und die Autorität von Powell konterkarieren. Laut MUFG fällt der Dollar passend dazu auf die tiefsten Stände seit über drei Jahren. "Ein Kandidat, der als offener für eine Senkung der Zinssätze im Einklang mit Trumps Forderungen wahrgenommen wird, verstärkte den aktuellen Abwärtstrend des Dollar noch", urteilt MUFG-Analyst Lee Hardman. Am Rentenmarkt sinken die Renditen aber nur leicht - und dies auch nur am langen Ende des Marktes.

Micron Technology ziehen vorbörslich um 2,2 Prozent an. Der Technologiekonzern hat mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Auch der Ausblick für das laufende Quartal übertraf die Erwartungen der Analysten klar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2025 06:31 ET (10:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.