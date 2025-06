DJ EU-Frist für Apple läuft am Donnerstag ab

Von Edith Hancock

DOW JONES--Apple droht eine weitere Strafe in der Europäischen Union. Am Donnerstag läuft eine Frist von 60 Tagen ab, in der der iPhone-Hersteller bestimmte in der EU geltende Regeln des Digital Markets Act erfüllen muss. Im April hat die EU-Kommission dem US-Konzern bereits eine Strafe von 500 Millionen Euro wegen der Konditionen in seinem App Store aufgebrummt.

EU-Vertreter hatten Apples Konditionen für Entwickler als unfair bezeichnet. Sie kritisierten, dass Apple die Entwickler davon abhält, Nutzer über bessere Deals außerhalb des App Store zu informieren.

Erstmals schaut sich die Kommission damit an, was die großen Tech-Konzerne unternommen haben, um dem Digital Markets Act der EU zu entsprechen, nachdem sie eine Reihe von Strafen verhängt hatte. Meta etwa musste wegen seines Anzeigenmodells 200 Millionen Euro zahlen.

"Es besteht die Gefahr, dass die Dinge für Apple noch schlimmer werden, wenn das Unternehmen die Regeln nicht befolgt", sagte Sebastien Pant, der beim Verbraucherschutzbund BEUC für Wettbewerbspolitik zuständig ist. Sollte die EU zu dem Schluss kommen, dass Apple sich nach wie vor nicht an EU-Gesetze hält, kann sie eine Strafe von bis zu 5 Prozent des täglichen weltweiten Umsatzes des Unternehmens verhängen.

Apple wollte die Deadline am Donnerstag nicht kommentieren. Im April hatte der Konzern angekündigt, die Strafe anzufechten. Er kritisierte damals, dass die Kommission das Unternehmen ungerechterweise mit Entscheidungen ins Visier nehme, die schlecht für die Privatsphäre der Nutzer und für seine Produkte seien.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.