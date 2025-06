Minerva Biotechnologies veröffentlichte in der Fachzeitschrift PLOS One den Artikel "The Wnt pathway induces a naïve-like subpopulation in primed stem cells, while NME7AB leads to a homogeneous naïve-like population" (Der Wnt-Signalweg induziert eine naiveähnliche Subpopulation in primierten Stammzellen, während NME7AB zu einer homogenen naiveähnlichen Population führt). https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0325997

Diese Studien beleuchten die wissenschaftliche Kontroverse darüber, ob die Aktivierung des Wnt/ß-Catenin-Signalwegs die Pluripotenz oder Differenzierung menschlicher Stammzellen induziert. Die Fachliteratur ist voll von widersprüchlichen Schlussfolgerungen, die auf scheinbar fundierten wissenschaftlichen Studien basieren. Andere berichteten, dass niedrige ß-Catenin-Spiegel die Differenzierung in Richtung Neuroektoderm verzerren, während hohe Spiegel die Differenzierung in Richtung Mesendoderm begünstigen. Kürzlich haben zwei Forschungsgruppen unabhängig voneinander herausgefunden, dass eine "Verstärkung" von ß-Catenin unmittelbar vor der Differenzierung die Differenzierung sowohl des Neuroektoderms als auch des Mesendoderms verbessert.

Überraschenderweise haben unsere Studien gezeigt, dass die Aktivierung des Wnt/ß-Catenin-Signalwegs in Abwesenheit anderer Wachstumsfaktoren zwei getrennte Populationen induzierte: Inseln von naiven OCT4+ XaXa-Zellen (beide X-Chromosomen aktiv) in einem Meer von differenzierenden OCT4- XaXi-Zellen (ein X-Chromosom inaktiv). Wie andere Forscher auch haben wir festgestellt, dass die Aktivierung des ß-Catenin-Signalwegs vor oder zu Beginn der Differenzierung die Differenzierung von primierten Stammzellen erheblich verbessert, jedoch keine Auswirkungen auf NME7AB-naive Stammzellen hat. Die Differenzierung homogener Populationen von NME7AB-induzierten naiven Stammzellen war besser als die von primierten Stammzellen, selbst wenn der ß-Catenin-Signalweg vor der Differenzierung aktiviert wurde. Beispielsweise wurden induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), die in GMP-konformen Minimalmedien mit rekombinantem NME7AB als einzigem Wachstumsfaktor erzeugt und anschließend expandiert wurden, mit hoher Effizienz in mesenchymale Stammzellen (MSCs) differenziert. Im Gegensatz zu anderen Versuchen widerstanden die aus iPS-Zellen gewonnenen MSCs von Minerva der Seneszenz, und jeder Klon konnte sich zu nahezu reinen Populationen von Chondrozyten, Osteoblasten oder Adipozyten differenzieren, die für die Reparatur oder den Ersatz von Knorpel, Knochen oder Fett nützlich sein könnten.

"Diese Daten stellen einen bedeutenden Durchbruch für die groß angelegte, GMP-konforme Herstellung von patienteneigenen MSCs für therapeutische Zwecke dar", erklärte Dr. Cynthia Bamdad, CEO von Minerva Biotechnologies, "und werden die Praxis der Verwendung von MSCs aus dem Knochenmark unbekannter, oft ungeprüfter Spender ersetzen."

