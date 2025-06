Nicht zur Verbreitung an US-Nachrichtendienste oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Rouyn-Noranda, Kanada, 26. Juni 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass die zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung einer besicherten Wandelanleihe (die "Wandelanleihe") mit einem Bruttoerlös von 3.000.000 $ (das "Anleiheangebot") abgeschlossen wurde.

Angebot - Wandelanleihe

Die Wandelanleihe wird mit dem Referenzzinssatz SOFR zuzüglich 10 % per annum verzinst und hat eine Laufzeit von vier Jahren ab dem Ausgabedatum. Der Nennwert der Wandelanleihe (der "Nennwert") kann jederzeit nach Wahl des Inhabers zu einem Umwandlungspreis von 0,05 $ pro Aktie (jeweils eine "Aktie") im ersten Jahr und zu einem Umwandlungspreis von 0,10 $ pro Aktie in den darauf folgenden Jahren in Stammaktien des Unternehmens gewandelt werden. Sämtliche auf die Wandelanleihe aufgelaufenen Zinsen sind in bar zu zahlen. Das Unternehmen kann die Wandelanleihe jederzeit vor dem Fälligkeitsdatum ohne Vertragsstrafe vorzeitig zurückzahlen.

Die Wandelanleihe wurde von François Mestrallet, einem Direktor des Unternehmens, gezeichnet. Daher stellt das Anleiheangebot eine "Transaktion mit einer nahestehenden Partei" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen ("MI 61-101") dar. Einzelheiten zu den Ausnahmen von der Pflicht zur formellen Bewertung und zur Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, auf die sich das Unternehmen beruft, sind der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Juni 2025 zu entnehmen.

Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat außerdem eine Tranche ihrer zuvor angekündigten, nicht vermittelten Eigenkapitalfinanzierung mit einem Bruttoerlös von 1.056.000?$ abgeschlossen. Diese setzte sich aus dem Verkauf von 21.120.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,05?$ pro Einheit (die "Privatplatzierung") zusammen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant (ein "Einheiten-Warrant"). Jeder Einheiten-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,08?$ bis zum 26. Juni 2028 (dem "Verfallsdatum"), vorbehaltlich einer möglichen Vorverlegung des Verfallsdatums unter bestimmten Umständen.

Alle im Zusammenhang mit dem Wandelanleiheangebot und der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Diese Wertpapiere wurden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach sonstigen einzelstaatlichen US-Wertpapiergesetzen registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen - weder direkt noch indirekt - in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Finanzierungsfazilität

Das Unternehmen freut sich außerdem, über positive Fortschritte bei ihrer besicherten Finanzierungsfazilität mit dem Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP ("Nebari") in Höhe von 8?Mio.?US-Dollar mit einer Laufzeit von 36 Monaten ("Finanzierungsfazilität") zu berichten, die zuvor am 10. April 2025 und am 18. Juni 2025 angekündigt wurde. Abcourt und Nebari haben in den vergangenen Wochen eng zusammengearbeitet und im Rahmen einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung alle Aspekte des Unternehmens und des Minenprojekts Sleeping Giant untersucht. Derzeit befinden sich beide Parteien in der finalen Phase der Dokumentenerstellung zur Umsetzung der Finanzierungsfazilität.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Wandelanleiheangebot, der Privatplatzierung und der Finanzierungsfazilität für die Wiederinbetriebnahme der Mine und des Mühlenkomplexes Sleeping Giant zu verwenden, sowie für die Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten, für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Das Wandelanleiheangebot, die Privatplatzierung und die Finanzierungsfazilität unterliegen weiterhin bestimmten Bedingungen, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV).

Frühwarnmeldung (Early Warning)

Vor dem Wandelanleiheangebot hielt Herr Mestrallet zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen und Personen 159.486.000 Aktien, 107.100.000 Warrants zum Kauf von Aktien und 1.500.000 Aktienoptionen, was 16,10 % der 990.560.519 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien auf nicht verwässerter Basis entsprach (21,30 % unter der Annahme der Ausübung der wandelbaren Wertpapiere).

Zum Datum dieser Mitteilung hält Herr Mestrallet zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen und Personen 159.486.000 Aktien, 107.100.000 Warrants zum Kauf von Aktien, 1.500.000 Aktienoptionen und Wandelanleihen, die in bis zu 60.000.000 Aktien umgewandelt werden können, was 15,76 % der 1.011.680.519 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien auf nicht verwässerter Basis entspricht (24,49 % unter der Annahme der Ausübung der wandelbaren Wertpapiere).

Herr Mestrallet hat sich am Wandelanleiheangebot beteiligt, um die Wiederinbetriebnahme der Mine Sleeping Giant des Unternehmens zu unterstützen. Er beabsichtigt, seine Wertpapiere zu Anlagezwecken zu halten und kann unter bestimmten Umständen, einschließlich der Marktbedingungen, zusätzliche Wandelanleihen erwerben und seinen wirtschaftlichen Anteil an oder seine Kontrolle über die Aktien, Warrants oder andere Wertpapiere des Unternehmens erhöhen oder verringern.

Das Formular 62-103F1 - Required Disclosure under the Early Warning Requirements (Offenlegungspflicht gemäß den Frühwarnvorschriften) im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca erhältlich. Um eine Kopie des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, unter (819) 768-2857 oder phamelin@abcourt.com.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, wo es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

Email: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, #456

Email : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "projiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "erreicht werden können", "sollten", "werden" oder " erzielt werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen - einschließlich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf den Abschluss der Finanzierungsfazilität sowie hinsichtlich der Höhe und der geplanten Verwendung der Erlöse aus dem Wandelanleiheangebot, der Finanzierungsfazilität und dem Private Placement - basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen. Daher sollte auf solche Aussagen kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

