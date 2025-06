Hannover (ots) -- Grenzenlose Abfahrten in Schweden & Norwegen: TUI nimmt größte Skiregion Nordeuropas ins Winterprogramm auf- Erstmals ab Deutschland: Mit TUI fly ab Düsseldorf direkt ins Skigebiet- Ski-Erlebnis auf über 100 Pisten mit SchneegarantieWintersportfans aufgepasst: Erstmals bringt TUI Urlauber aus Deutschland per Direktflug in das größte Skigebiet Nordeuropas: Die schwedisch-norwegische Skiregion Sälen-Trysil erweitert das TUI-Winterportfolio und ist ab sofort als Rundum-Sorglos-Paket inklusive Flug und Transfer buchbar. Das Besondere daran: Als erste Ferienfluggesellschaft fliegt TUI fly den Scandinavian Mountains Airport in Sälen nonstop ab Düsseldorf an. Ab dem 20. Dezember 2025 geht es jeden Samstag in den hohen Norden."Mit Sälen und Trysil öffnen wir unseren Gästen die Tür zu einer Winterwelt, die in Europa ihresgleichen sucht. Vor allem Wintersport-Begeisterte, die die Alpen bereits kennen, finden hier eine frische, nordische Alternative: weite Landschaften, entspannte Atmosphäre und topmoderne Skigebiete mit echter Schneegarantie. Ob Familien, Einsteiger oder erfahrene Wintersportler - die Region bietet für alle das passende Erlebnis. Der neue Direktflug mit TUI fly macht die Anreise besonders komfortabel und bringt unsere Gäste mitten hinein ins skandinavische Winterabenteuer", so TUI Deutschland-Chef Benjamin Jacobi.Der Flughafen Sälen ist das Tor zu fünf Top-Skigebieten und Norwegens größtem Skizentrum Trysil. Die Region überzeugt durch Schneesicherheit, moderne Infrastruktur und ein vielseitiges Wintersportangebot - von breiten Carving-Pisten über Skischulen bis hin zu Snow-Parks und Familienabenteuern im Trollwald. Insgesamt stehen Wintersportlern über 100 Pisten zur Verfügung: Ob in Lindvallen und Högfjället für Kinder und Einsteiger, in Tandådalen mit dem größten Snow Park der Region oder im grenznahen Stöten mit 30 Kilometern bestens präparierter Abfahrten. Trysil in Norwegen ergänzt das Angebot mit anspruchsvollen Hängen, Snow-Parks und einem hohen Familienkomfort. Abgerundet wird das Erlebnis durch Aktivitäten wie Schneemobilfahren, Eisfischen und geführte Naturtouren - ideal für Outdoor-Enthusiasten.Bei TUI stehen Urlaubern insgesamt 20 ausgewählte Skihotels und Lodges zur Verfügung. Viele davon liegen direkt an der Skipiste und bieten komfortables Ski-in/Ski-out im Hochgebirge, darunter die moderne SkiStar Lodge Hundfjället unmittelbar am Sessellift mit Skischule. Alle Hotels und Lodges sind im Paket inklusive Flug mit TUI fly ab Düsseldorf und Transfer vor Ort buchbar.Eine Woche in der komfortablen SkiStar Lodge Hundfjället inklusive Flug und Transfer kostet ab 1.054 Euro pro Person im Apartment.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros, der myTUI-App oder unter www.TUI.comDiese Meldung und ein Bild finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Jakob Märtens, presse@tui.deOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/6063890