Berlin/ Schwielowsee (ots) -Am 28. Juni 2025 wird Bundeskanzler Friedrich Merz seinen Auftaktbesuch bei der Bundeswehr in Deutschland wahrnehmen. Der Kanzler wird das im Oktober 2024 neu aufgestellte Operative Führungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee besuchen. Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt diesen Termin am offiziellen Tag der Bundeswehr wahr, an dem sich zehn Standorte in der ganzen Republik der Öffentlichkeit präsentieren. Seine Anwesenheit ist ein wichtiges Zeichen für die Bundeswehr.Der Befehlshaber des Kommandos, Generalleutnant Alexander Sollfrank, wird den Kanzler in die Aufgaben und Aufträge der Dienststelle sowie die derzeit hochvolatile sicherheitspolitische Lage einweisen. Im Mittelpunkt wird der Mehrwert des Kommandos für die strategische und taktische Ebene stehen sowie die Bedeutung eines umfassenden Lagebildes als Grundlage operativer Entscheidungen.Die Aufstellung des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr ist eine unmittelbare Konsequenz aus einer deutlich veränderten Sicherheitslage in Europa, die sich spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 deutlich manifestiert hat. Seine Aufstellung ist wesentlicher Bestandteil der Strukturreform der Bundeswehr, um die Streitkräfte stärker auf die Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten. Kernaufgabe des Kommandos ist die nationale und streitkräftegemeinsame Planung sowie Durchführung von Operationen im In- und Ausland. Im Fokus stehen eine glaubwürdige Abschreckung und die wirksame Verteidigung durch eine einheitliche operative Führung in allen Szenarien und Eskalationsstufen.Zum Abschluss wird der Bundeskanzler ein Statement geben und den Wald der Erinnerung besuchen. Medienvertretende sind herzlich eingeladen.Hinweise für die Medien:Termin: Samstag, 28. Juni 2025Aufnahme Presse: 07:30 - 08:15 UhrMeldekopf Presse: Henning-von-Tresckow-KaserneWerderscher Damm 21-2914548 SchwielowseeAkkreditierung: Unter Angabe der Personendaten bis spätestensDonnerstag, 26. Juni 2025, 14:45 Uhran Pressestelle Operatives Führungskommando der BundeswehrE-Mail: OFKPresse@Bundeswehr.org