DJ PTA-News: HausVorteil AG: Andreas Brinke scheidet aus der Geschäftsführung aus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Andreas Brinke scheidet aus der Geschäftsführung aus

[ PDF ]

Hamburg (pta000/26.06.2025/13:30 UTC+2)

Hamburg, 26. Juni 2025 - Die HausVorteil AG gibt bekannt, dass Herr Andreas Brinke zum 30. Juni 2025 offiziell aus der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe ausscheidet. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich Herr Brinke sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Vorstand und Aufsichtsrat der HausVorteil AG bedauern sein Ausscheiden und bedanken sich bei Herrn Brinke für die langjährige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. In seiner Zeit als Geschäftsführer prägte er die Entwicklung des Unternehmens entscheidend mit und setzte zahlreiche strategische Impulse.

"Wir danken Herrn Brinke für sein herausragendes Engagement und seinen maßgeblichen Beitrag zur positiven Entwicklung der HausVorteil AG. Für seinen weiteren beruflichen Weg wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg", erklärt Dirk Hotopp, Vertriebsvorstand der HausVorteil AG.

Kontakt:

HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über die HausVorteil AG

Die HausVorteil AG ist eine deutschlandweit tätige Serviceplattform für alle Finanzierungsformen rund um Immobilien. Als erfahrene Immobilien- und Finanzierungsexperten bieten wir transparente, faire und vor allem individuelle Lösungen für den An- und Verkauf von Immobilien. Unser Leistungsspektrum reicht von Finanzierungs- und Vermittlungsdienstleistungen bis hin zu digitalen Services für Immobilieneigentümer - alles aus einer Hand. Was uns auszeichnet: eine klare Produktstrategie, schlanke Prozesse, smarte digitale Lösungen mit Fokus auf den B2B-Vertrieb und ein hochmotiviertes Team. Mehr als 300 Partner in ganz Deutschland beraten zu unseren innovativen HausVorteil-Lösungen. Unser Ziel: Wir machen Immobilienvermögen nutzbar.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 000 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1750937400618 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)