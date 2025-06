EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Konferenz

EINLADUNG ZUM GBC INVESTOR CALL - GESCHÄFTSJAHR 2024 AVEMIO AG



26.06.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EINLADUNG ZUM GBC INVESTOR CALL - GESCHÄFTSJAHR 2024 AVEMIO AG



Online-Präsentation der Jahreszahlen 2024 der Avemio AG

am 8. Juli 2025 von 11:00 bis 12:00 Uhr (MESZ)



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am GBC Investor Call mit der Avemio AG ein, der am Dienstag, den 8. Juli 2025, von 11:00 bis 12:00 Uhr (MESZ) online via Zoom stattfindet.



Die börsennotierte Avemio AG (ISIN: DE000A40KY59 / Ticker: AV2), ein europaweit führender Systemlieferant für professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videotechnik, wird im Rahmen dieser Veranstaltung ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vorstellen, einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate präsentieren.



Die Präsentation erfolgt durch die Mitglieder des Vorstands der Avemio AG.



Termin:

Dienstag, 8. Juli 2025

Uhrzeit: 11:00 - 12:00 Uhr (MESZ)

Ort: Online via Zoom



Registrierung für das Zoom-Webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8xn46_T7SG6f5oOkOAA5Ag#/registration



Die Veranstaltung wird von der GBC AG ausgerichtet und ist MiFID II-konform. Die Moderation übernimmt GBC-Analyst Cosmin Filker. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, über die integrierte Chat-Funktion Fragen an die Unternehmensführung der Avemio AG zu stellen.



Der Zugang zur Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Investoren sowie Pressevertretern offen.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

GBC AG



Über die Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Der Börsengang erfolgte 2023 im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio Group verfolgt eine internationale Buy-and-Build-Strategie sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.



Über die GBC AG

Die GBC AG ist ein unabhängiges Research- und Investmenthaus mit Sitz in Augsburg. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische, börsennotierte Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenkonferenzen sowie durch fundierte Kapitalmarktberatung. Der Fokus liegt auf Small- und Mid-Caps im deutschsprachigen und europäischen Raum. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art.20 MAR:

GBC AG und der verantwortliche Analyst erklären, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte im Sinne von §85 WpHG und Art.20 MAR bestehen: 5a,7,11. Details hierzu finden sich im Katalog möglicher Interessenkonflikte in der Studie unter § 2 (V) 2. oder unter https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

Email: office@gbc-ag.de



Rechtlicher Hinweis:

Diese Einladung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren der Avemio AG dar. Aussagen im Rahmen des Calls können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen abweichen. Maßgeblich sind ausschließlich die veröffentlichten Finanzberichte der Gesellschaft.



26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com