Branchenvergleich: Bildung und IT führen, Gesundheitswesen und Finanzsektor hinken hinterher

SAN FRANCISCO, June 26, 2025von ControlUpsetzen Unternehmen bislang nur auf der Hälfte ihrer Geräte Windows 11 ein. Im Vergleich zu den im Vorjahrerhobenen Daten ist das ein deutlicher Fortschritt: Hier stand die Migration auf die neue Version des Betriebssystems bei 82 Prozent der Firmen-Systeme noch aus. Doch die Zeit drängt: Am 14. Oktober 2025 und damit in weniger als vier Monaten stellt Microsoft den Support für Windows 10 offiziell ein. Der Bericht des weltweit zu den führenden Anbietern von Digital Employee Experience (DEX) Management Tools zählenden Herstellers zeigt, dass die Umstellung zwar in vollem Gange ist. Gleichzeitig bestehen jedoch deutliche Unterschiede darin, wie gut Unternehmen auf die Migration vorbereitet sind. Branchenzugehörigkeit, Region und Firmengröße spielen hier eine maßgebliche Rolle.

Branchen unterschiedlich auf Windows 11 vorbereitet

Die Auswertung der von über einer Million Unternehmensgeräten gesammelten Daten belegt, dass insbesondere der Bildungssektor (77 Prozent) und die Technologiebranche (73 Prozent) beim Umstieg auf Windows 11 vorne liegen. Im Gesundheitswesen besteht hingegen Nachholbedarf: Hier läuft das aktuelle Microsoft-Betriebssystem erst auf 41 Prozent der Systeme. Hinzu kommt, dass 19 Prozent der dort eingesetzten Hardware zunächst ersetzt werden muss, um die mit der Installation verbundenen Anforderungen zu erfüllen. Auch die Finanzwelt hinkt hinterher: Nur auf 45 Prozent der Geräte ist Windows 11 installiert, allerdings sind nur drei Prozent von einem Austausch betroffen.

Führungsrolle für Europa

Auch im internationalen Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede: Europa nimmt mit einer Umstellungsrate von 70 Prozent die Spitzenposition ein. In anderen Teilen der Welt liegt die Quote bei 66 Prozent. Am weitesten abgeschlagen ist Amerika: Nur 43 Prozent der in Unternehmen eingesetzten Endgeräte laufen bereits unter Windows 11 und das obwohl 87 Prozent technisch bereit für das neue Betriebssystem wären. Die in den einzelnen Ländern variierenden Migrationsstände können es global tätigen Unternehmen erschweren, IT-Umgebungen nach einheitlichen Standards zu betreiben und ein durchgängig hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Große Unternehmen tuen sich am schwersten

Laut ControlUp sind vor allem sehr große Unternehmen mit mehr als 10.000 Windows-Endgeräten am wenigsten auf das Support-Ende von Windows 10 vorbereitet: Hier sind erst 42 Prozent der Migrationen abgeschlossen. Komplexe IT-Landschaften und ein hoher Anteil an älterer Hardware erschweren die Umstellung und erfordern frühzeitige Planung und Bewertung.

Der Windows 11 Readiness Report

Der Windows 11 Readiness Report lässt sich über das in ControlUp for Desktops integrierte Windows 11 Readiness Assessment Tool abrufen. ControlUp for Desktops ist eine Komponente der DEX-Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, die digitale Mitarbeitererfahrung zu verbessern, indem sie die Nutzung und den Zustand von physischen und cloudbasierten Endgeräten im Unternehmen überwacht und optimiert.

Weitere Informationen

Die von ControlUp veröffentlichten Studienergebnisse basieren auf einer Stichprobe von mehr als einer Million unternehmensweit verwalteter Windows-Endgeräteabrufbar.

Herstellerzitat

"Auch wenn die 50-Prozent-Marke ein wichtiger Meilenstein ist, ist jetzt nicht die Zeit, sich zurückzulehnen. Das Support-Ende für Windows 10 steht in wenigen Monaten bevor - Unternehmen müssen jetzt handeln, um nicht unvorbereitet zu sein. Unsere Daten zeigen, dass die Migration sehr unterschiedlich verläuft und viele Unternehmen weiterhin vor erheblichen Hardware- und Planungsherausforderungen stehen. Das Windows 11 Readiness Assessment Tool von ControlUp unterstützt IT-Teams dabei, die Kompatibilität von Endgeräten sofort zu bewerten, Upgrade-Möglichkeiten zu identifizieren und Geräte mit Austauschbedarf zu erkennen - alles zentral über ein einziges Dashboard."

Marcel Calef, Americas Field CTO, ControlUp

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum autonomen Endpunktmanagement .

